Les modèles électriques du groupe Volkswagen tiennent-ils leur revanche ?

Sur les dix modèles électriques vendus sur le Vieux Continent, cinq appartiennent au groupe Volkswagen et la plupart devancent tous les autres depuis le début de l’année, ou presque. En 2024, ils n’étaient que trois.

Sur les quatre premiers mois de l’année, 758 185 VE ont trouvé preneur en Europe (UE + Royaume-Uni + Norvège), une progression des ventes de 27,8 % par rapport à la même période l’année dernière. Surtout, on note que le groupe Volkswagen est particulièrement actif.

Si le Tesla Model Y reste leader, se trouvent derrière lui les Skoda Enyaq, Volkswagen ID.7, Volkswagen ID.4, Tesla Model 3 et Volkswagen ID.3. La Renault 5 arrive juste derrière, en septième position. Le groupe VW a ainsi vendu un total de 214 578 unités, soit plus du double par rapport à l’année dernière (101 968 ex.).

Cette progression est notable puisque VW a connu des débuts difficiles. Le lancement de l’ID.3 en 2019 fut marqué par de gros retards puisque les premières livraisons ont commencé en septembre 2020. Le modèle a connu des soucis d’affichage tête haute et de mise à jour logiciel qui ont retardé son lancement, mais aussi poser des soucis aux services après-vente.

Stellantis loin derrière

Afin de combler son retard, la marque n’a pas hésité à baisser régulièrement les prix ou à proposer des offres promotionnelles. Malgré tout, elle ne rencontre pas le succès attendu, en raison notamment du Covid qui a sérieusement joué les trouble-fêtes. En 2023, elle profite d’un restylage avec l’adoption d’un système multimédia entièrement revu. Pour son ID.4, la marque a rapidement misé sur des prix très bien placés, comme Skoda avec son Enyaq. La politique du groupe misant sur l'électrique suite au scandale du Dieselgate en 2015 porte aujourd'hui ses fruits.

Qu’en est-il du côté de Stellantis ? Sur la même période, le groupe n’a vendu que 98 321 exemplaires, juste devant BMW avec 67 201 unités. Pourtant, la galaxie a dans son catalogue un nombre impressionnant de versions électriques : Peugeot 208, 308, 2008, 3008, Opel Corsa, Mokka, Alfa Romeo Junior…