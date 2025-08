Tesla accorde 29 milliards de dollars à Elon Musk en attendant mieux

Dans la partie de poker -menteur ?- qui oppose la justice américaine, Tesla et Elon Musk, le constructeur automobile a décidé de payer pour voir.

Dans le cadre d’un nouveau plan de rémunération visant à maintenir Elon Musk à la tête de Tesla, le conseil d’administration de l’entreprise vient de lui attribuer, ce lundi, 96 millions de nouvelles actions. Un jackpot d’une valeur de 29 milliards de dollars. Et ce n’est qu’un début.

Objectif : toucher les 56 milliards espérés depuis 2018

La lettre adressée aux actionnaires, précise que cette rémunération ne serait qu’une première étape. Ce paiement de " bonne foi ", selon les termes de Tesla, serait une sorte d’avance destinée à honorer la prime de performance de 56 milliards de dollars accordée à Musk en 2018, mais annulé l’an dernier par un tribunal du Delaware. Elon Musk a fait appel. Mais l’entreprise préfère ne pas attendre la décision judiciaire finale.

Tesla à d’ores et déjà mis en place un plan de rémunération à plus long terme pour son facétieux patron. Celui-ci sera soumis au vote lors de l’assemblée annuelle des actionnaires, le 6 novembre.

Quand la justice s'en mêle

En attendant, l’entreprise justifie cette gratification hors norme par le fait qu’Elon Musk " n’avait pas reçu de rémunération significative depuis huit ans " et que ses " démarches juridiques se poursuivaient " pour rétablir le plan de rémunération de 2018.

" Malgré ces défis juridiques, nous pouvons tous reconnaître qu’Elon a permis une croissance transformatrice et sans précédent, justifiant chacun des objectifs du CEO Performance Award 2018 ", ont écrit Robyn Denholm et Kathleen Wilson-Thompson, membres du conseil d’administration. " Cette croissance s’est traduite par une immense valeur générée pour Tesla et pour l’ensemble de nos actionnaires ", continuent les membres du conseil. Oubliant au passage de mentionner la chute récente de l'action Tesla (- 25 % en un an).

Un nouveau plan pour contourner la décision judiciaire ?

Musk ne perçoit ni salaire, ni prime, pour son travail chez Tesla. Les revenus du PDG proviennent des plans de stock-options très lucratifs, lui permettant d’acheter des millions d’actions Tesla. Ce qui fait du milliardaire le principal actionnaire de Tesla, avec plus de 13 % du capital.

Fort de son rôle prédominant au sein de l’actionnariat de Tesla, il semble que le multimilliardaire soit pressé de forcer la main du conseil d’administration afin qu’il lui accorde rapido les 56 milliards de dollars qu’il réclame en vain depuis 2018.

Bien qu’approuvé par une majorité d’actionnaires, la juge Kathaleen Mc Cormick avait retoqué cette enveloppe en janvier 2024, à la demande d’un actionnaire de Tesla, qui avait saisi la justice pour faire invalider cette rémunération. La rémunération avait été une seconde fois rejetée par la justice en décembre. Cette fois au motif que Tesla proposait " le même plan " précédemment invalidé.

Le nouvel accord de rémunération proposé par Tesla ce 4 août, semble permettre de contourner la décision de justice. Elon Musk pourrait ainsi empocher illico le pactole, sans avoir à attendre le résultat de son appel judiciaire. Sauf rebondissement lors de l'assemblée des actionnaires de Tesla le 6 novembre prochain.