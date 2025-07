Trump attaque violemment les voitures électriques d'Elon Musk

« On vit quand même dans un drôle de monde », pourrait-on s’esclaffer en suivant les déclarations parfois surréalistes faites par Donald Trump et Elon Musk sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Après une lune de miel pendant laquelle le nouveau président des Etats-Unis et le patron de Tesla et SpaceX semblaient plutôt alignés, rien ne va plus entre les deux.

Elon Musk a quitté son poste de conseiller spécial à la maison blanche et l’homme qui a tant investi dans la campagne de réélection de Donald Trump multiplie depuis les attaques publiques sur ce dernier. Après des messages particulièrement virulents où il avait même accusé le président de tremper dans des affaires sordides, il avait tout de même pris le temps de s’excuser en déclarant qu’il « n’aurait pas dû se montrer aussi critique ».

Une rechute

Mais Elon Musk a récidivé. Sur son réseau social X, il vient d’écrire qu’il ferait tout pour faire perdre aux élections des « midterms » tout candidat du parti républicain favorable au « Big Beautiful Bill » de Donald Trump. Ce projet prévoyant d’augmenter les taxes sur les énergies renouvelables et la technologie de batteries électriques, le patron de Tesla les voit d’un très mauvais œil et menace encore de fonder son propre parti politique en opposition aux républicains soutenant Donald Trump.

La réponse cinglante de Donald Trump n’a pas tardé : « Elon Musk sait depuis longtemps que je suis contre les politiques d’aides ridicules aux voitures électriques. Je n’ai pas de problème avec ces voitures électriques, mais personne ne devrait être obligé d’en acheter une. Elon Musk a reçu plus d’aides gouvernementales que n’importe qui d’autre sur Terre et sans ces aides, il aurait déjà fait faillite depuis longtemps et dû retourner en Afrique du Sud. Plus de lancement de fusées ni de production de voitures électriques et notre pays aurait économisé des fortunes. Peut-être que le DOGE aurait dû regarder ça ? Beaucoup d’argent aurait pu être économisé », a-t-il lâché sur son compte Truth Social.

Jusqu’où ira la guerre ?

Bref, Ces deux-là ne sont visiblement pas partis pour continuer l’entendre cordiale. Compte tenu des intérêts d’Elon Musk, ce genre de déclaration paraît sacrément risquée. La suite au prochain épisode ?