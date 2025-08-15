La Lexus Sport Concept annonce une nouvelle chasseuse de Ferrari

Personne n’a oublié la LFA, cette fabuleuse GT à deux places commercialisée entre 2010 et 2012 par Lexus. Pas parce que qu’elle était la voiture la plus performante du monde, ni la plus belle, mais essentiellement parce qu’elle possédait un V10 atmosphérique conçu avec l’aide de Yamaha à la sonorité absolument extraordinaire.

Lexus n’a pas abandonné le terrain des sportives depuis, même si son coupé 2+2 LC500 était à la fois radical et plus luxueux. Mais attention, la division « premium » de Toyota se prépare à remonter en gamme avec une toute nouvelle voiture de sport, qu’on a déjà vu sous la forme d’un prototype roulant (mais aussi dans sa future variante de compétition GT3 au blason Toyota GR).

La Sport Concept annonce son style

A l’occasion de la grande semaine de Monterrey en Californie et en marge du concours d’élégance de Pebble Beach, Lexus dévoile le « Sport Concept » qui annonce les grandes lignes du design de cette future GT de série.

Les lignes ont un peu changé depuis l’Electrified Sport montrée à la fin 2022 en Belgique, avec une face avant différente et une poupe désormais affublée d’un long bandeau de feu. Sa silhouette reste la même, avec un très long capot et un arrière un peu « fastback ».

Un V8 biturbo sous le capot, en principe

Le communiqué officiel de Lexus n’apporte aucune information technique et se contente de quelques mots : « cette voiture de sport conceptuelle à l’esthétique audacieuse, tournée vers l’avenir, reste fidèle à l’authenticité Lexus, et annonce l’évolution du design de la marque. Ce concept-car inspirant se distingue par sa silhouette large et son profil bas fusionnant des lignes dynamiques et émotionnelles. Il incarne ainsi la vision d’une nouvelle génération de voitures de sport ».

Mais on sait que la future voiture de sport de Lexus possèdera un V8 biturbo de plus de 600 chevaux. Cette machine se positionnera face aux GT à deux places et moteur avant les plus prestigieuses du marché : l’Aston Martin Vantage, ou peut-être même carrément sa sœur la Vanquish et la Ferrari 12cilindri.

Espérons qu’on la découvre dans sa version de série d’ici la fin de l’année au plus tard.