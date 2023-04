Nouvelle Lexus LC restylée (2023), à partir de 127 700€

Lancée en 2017, la LC incarne le haut de gamme absolu chez Lexus. Cette grande GT 2+2 au design à la fois élégant et très osé, concurrente de la BMW Série 8 Coupé et cabriolet, laisse le choix entre un V6 hybride de 359 chevaux et un V8 atmosphérique de 477 chevaux (l’un des derniers du genre sur le marché mondial). Elle vient de passer par la case « restylage de mi-carrière » mais ne change que très peu sur le plan mécanique.

En termes de design, la voiture n’évolue que par touches insignifiantes à l’extérieur. Lexus explique que la voiture possède désormais de discrets ailerons « canard » sur les boucliers avant, osant un parallèle avec l’univers des voitures de course et en assurant qu’ils jouent un rôle dans la stabilité aérodynamique de l’auto. Les nouveautés sont plus notables à l’intérieur avec une planche de bord modernisée au niveau de son grand écran tactile central, d’un format à 12,3 pouces au lieu de 10 pouces sur la précédente mouture. Le système multimédia peut désormais s’actionner via la commande vocale en disant « Hey Lexus » (attention à ne pas confondre avec « Hey Mercedes » !) et le système de navigation utilise le « cloud » pour afficher un grand nombre de données en temps réel. La compatibilité Apple Carplay devient sans fil, mais pas celle avec Android Auto. L’auto progresse aussi au niveau des aides à la conduite.

Coupé ou cabriolet, V6 hybride ou V8 atmosphérique

Lexus précise que la LC restylée bénéficie d’un amortissement retouché, d’une boîte automatique à 10 rapports améliorée et d’un mode Expert permettant de désactiver entièrement les aides à la conduite sur la version V8 LC 500. Quant à la LC 500h hybride V6, elle gagne de meilleures batteries. Mais la gamme ne change pas, ni les puissances : il faut toujours choisir entre la LC 500h hybride coupé proposée à 127 700€, la LC 500 V8 à 137 700€ et l’unique variante cabriolet LC 500 à 143 700€.