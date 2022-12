Lexus electrified sport (2022) : une supercar électrique avec une boîte manuelle

Dessinés par le bureau de style Lexus basé en Californie, ce concept se présente comme l’héritier de la LFA, la supercar de Lexus produite à seulement 500 exemplaires entre 2010 et 2012. Le projet ne manque pas de souffle, avec un design à la fois spectaculaire et finalement réaliste si l’on met de côté toutes les extrapolations du concept, comme cette face avant agressive façon McLaren, ces imposants flaps latéraux ou ce diffuseur arrière XXL.

La fiche technique est tout aussi spectaculaire avec un 0 à 100 km/h annoncé en 2 secondes seulement ! Des performances qui s'accompagneraient d'une autonomie 700 km, selon Toyota, car le modèle de série pourrait utiliser la nouvelle technologie de batteries solides. Une chose est sure, la voiture de série qui n’est pas attendue d’ici 5 ans disposera d'une direction à commande électrique, d’un système de freinage « by wire » et d’un système de vectorisation du couple. Lexus promet des sensations de conduite en ligne avec l’ADN sportif que la marque veut généraliser. Dans ce sens, le concept est « équipé » d’une boîte mécanique.

Un moteur électrique associé à une "boîte manuelle"

Le concept est équipé de trois pédales et d'un levier. Les ingénieurs ont développé un "software" capable de simuler la présence d'une boîte de vitesses mécanique. Le concept est équipé de trois pédales et d'un levier. Les ingénieurs ont développé un "software" capable de simuler la présence d'une boîte de vitesses mécanique.

En effet, le groupe Toyota travaille actuellement sur le développement d’un système ayant pour but de simuler la présence d'une boîte manuelle. Un levier de vitesses, une pédale d’embrayage et un compte-tours sont donc présents sur ce concept. Un logiciel se charge de donner une résistance à la pédale d’embrayage puis l'életronique simule les changements de rapport en créant une rupture de couple. Comme lors d’un passage de vitesse classique. Il sera aussi possible de basculer en mode « automatique » en manipulant le levier. La firme japonaise croit en cette technologie qui devrait certainement voir le jour d’ici quelques années à bord des modèles à consonnances sportives du groupe Toyota.