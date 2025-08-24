Polestar 3 : le SUV à l'autonomie record testé sur 1 000 km !

En bref : Grand SUV électrique Cousin sportif du Volvo EX90 4,90 m de long 299 à 517 ch Batterie de 111 kWh À partir de79800 €

935,44 km : telle a été l'autonomie de la Polestar 3 enregistrée avec une seule charge sur les routes publiques du Royaume-Uni, par le célèbre Guiness Book. Un rayon d'action qui fait rêver, surtout de la part d'un grand SUV de 4,90 m de long, et trembler les concurrents, au premier rang desquels le BMW iX et le Mercedes EQE SUV. D'autant qu'il a de la gueule, ce Suédois assemblé en Chine.

Bien que plus toisant la berline "4" de 7 cm, il adopte presque un profil de break avec une hauteur contenue à 1,61 m (1,74 m pour un 4x4 plus classique tel que le Volvo EX90). Résolument dynamique, le style fait tourner les têtes et suscite les questions des badauds. L'intérieur également, surprend. De prime abord, il donne l'impression d'avoir affaire à une énième électrique sans grande personnalité, avec une planche de bord rectiligne ornée d'une grande tablette tactile au milieu. Un peu banal, surtout comparé aux rivaux allemands….

Mais à bien y regarder, la qualité des matériaux et le soin apporté aux détails et aux assemblages ne laissent planer aucun doute : on est bien dans une proche cousine des Volvo modernes.

Pour notre plus grand plaisir, nous retrouvons donc une ambiance typique et surtout de larges fauteuils enveloppants ajustables tous azimuts (y compris les maintiens par gonflage) et tendus de cuir (6 000 € l'option…) appelant au voyage. Les passagers arrière également, sont bien accueillis sur une banquette parfaitement ergonomique, d'autant plus que l'espace aux jambes est royal. Dommage qu'ils ne disposent pas de poignées de maintien au plafond, pourtant bien utiles dans un véhicule pouvant dépasser 500 ch.

On n'en attendait pas moins : malgré un assemblage à l'autre bout de la planète chez les spécialistes en batteries, la Polestar n'est pas particulièrement bon marché (voir page tarifs), le prix d'appel pour la version propulsion à moteur unique de 299 ch atteignant déjà 79 800 €, et notre modèle bimoteur de 517 ch, toutes options, culminant à 100 100 €.

Certes, on dispose d'un équipement généreux, surtout en haut de gamme, et systématiquement de l'énorme accumulateur de 111 kWh bruts qui a permis d'atteindre l'autonomie record, mais quand même. Tiens justement, si on prenait la route ? Cap sur La Rochelle à environ 500 km, histoire de voir si l'auto est vraiment apte à voyager sereinement…