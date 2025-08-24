Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Polestar Polestar 3

Essai

Polestar 3 : le SUV à l'autonomie record testé sur 1 000 km !

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

8  

Ce grand SUV électrique suédois aux accents chinois a établi un record d'autonomie reconnu par le Guiness Book, rien que ça ! Qu'à cela ne tienne, nous le mettons au défi de parcourir 1 000 km sans rechigner, même si un Pack Performance incluant des pneus ultra-collants risque de lui compliquer la tâche ici… 

Polestar 3 : le SUV à l'autonomie record testé sur 1 000 km !

En bref :

Grand SUV électrique

Cousin sportif du Volvo EX90

4,90 m de long

299 à 517 ch

Batterie de 111 kWh

À partir de79800 €

935,44 km : telle a été l'autonomie de la Polestar 3 enregistrée avec une seule charge sur les routes publiques du Royaume-Uni, par le célèbre Guiness Book. Un rayon d'action qui fait rêver, surtout de la part d'un grand SUV de 4,90 m de long, et trembler les concurrents, au premier rang desquels le BMW iX et le Mercedes EQE SUV. D'autant qu'il a de la gueule, ce Suédois assemblé en Chine. 

Bien que plus toisant la berline "4" de 7 cm, il adopte presque un profil de break avec une hauteur contenue à 1,61 m (1,74 m pour un 4x4 plus classique tel que le Volvo EX90). Résolument dynamique, le style fait tourner les têtes et suscite les questions des badauds. L'intérieur également, surprend. De prime abord, il donne l'impression d'avoir affaire à une énième électrique sans grande personnalité, avec une planche de bord rectiligne ornée d'une grande tablette tactile au milieu. Un peu banal, surtout comparé aux rivaux allemands…. 

Mais à bien y regarder, la qualité des matériaux et le soin apporté aux détails et aux assemblages ne laissent planer aucun doute : on est bien dans une proche cousine des Volvo modernes. 
Pour notre plus grand plaisir, nous retrouvons donc une ambiance typique et surtout de larges fauteuils enveloppants ajustables tous azimuts (y compris les maintiens par gonflage) et tendus de cuir (6 000 € l'option…) appelant au voyage. Les passagers arrière également, sont bien accueillis sur une banquette parfaitement ergonomique, d'autant plus que l'espace aux jambes est royal. Dommage qu'ils ne disposent pas de poignées de maintien au plafond, pourtant bien utiles dans un véhicule pouvant dépasser 500 ch.

La présentation très (trop ?) épurée manque un peu de cachet, mais la finition est sans reproche. On ne peut en dire autant de l'ergonomie qui impose de passer par les (complexes) menus de l'écran pour la plupart des fonctions, y compris celles qui concernent la conduite comme la force de régénération à la décélération.
On n'en attendait pas moins : malgré un assemblage à l'autre bout de la planète chez les spécialistes en batteries, la Polestar n'est pas particulièrement bon marché (voir page tarifs), le prix d'appel pour la version propulsion à moteur unique de 299 ch atteignant déjà 79 800 €, et notre modèle bimoteur de 517 ch, toutes options, culminant à 100 100 €.

Certes, on dispose d'un équipement généreux, surtout en haut de gamme, et systématiquement de l'énorme accumulateur de 111 kWh bruts qui a permis d'atteindre l'autonomie record, mais quand même. Tiens justement, si on prenait la route ? Cap sur La Rochelle à environ 500 km, histoire de voir si l'auto est vraiment apte à voyager sereinement…

L'espace aux jambes est royal et la banquette creusée, y compris au milieu. Dommage que le dossier y soit dur. Les ceintures jaunes sont incluses dans le pack Performance.
Complété par un frunk sous le capot, le coffre propose un volume de 484 dm3, moyen pour la catégorie mais suffisant dans l'absolu, même s'il manque de hauteur.
Chiffres clés *

  • Longueur : 4,90 m
  • Largeur : 1,96 m
  • Hauteur : 1,61 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : 484 l / 1 411 l
  • Boite de vitesse : NC
  • Carburant : Electrique
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Janvier 2025

* A titre d'exemple pour la version LR DUAL MOTOR AWD 111 KWH PERFORMANCE PILOT AND PLUS PACK.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

8  

Mots clés :

Polestar Polestar 3

