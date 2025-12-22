Xpeng G9 2026 : essai et avis sur le SUV électrique Chinois qui défie Mercedes et BMW

En bref SUV électrique de luxe

À partir de 59 990 €

Autonomie : jusqu’à 585 km

Malgré une visibilité croissante et un positionnement résolument technologique, la marque chinoise, présente en France depuis 2024, se heurte encore à la prudence d’un secteur peu enclin à bousculer ses habitudes, celui des marques premium. Il faudra du temps au constructeur pour se forger une image face à des enseignes comme Mercedes, BMW ou Audi, mais Xpeng s’en donne les moyens.

La marque a ouvert un centre de R&D à Munich, pour mieux comprendre les besoins des clients européens, ainsi qu’une usine en Autriche, à Graz, par le biais d’une coproduction avec le fournisseur Magna Steyr permettant ainsi aux G6 et G9 d’éviter les droits de douane sur les véhicules importés de Chine. Xpeng lancera également 3 nouveaux modèles en 2026 : un van (X9), une berline (P7 +) et un SUV compact.

En France, Xpeng compte s’installer durablement. À la manière de MG ou BYD, XPeng développe son réseau avec bientôt 70 concessions installées dans l’Hexagone. En attendant le renforcement de sa gamme, le constructeur a décidé d’améliorer les deux modèles de son catalogue, le G6 et le G9, son vaisseau amiral.

Le G9, c’est un gros SUV de luxe électrique, 5 places, offrant jusqu’à 585 km d’autonomie (WLTP). Il vient s’attaquer à des modèles comme la Tesla Model X, le Volvo EX90 ou encore le BMW iX, à des tarifs bien plus compétitifs puisqu’il démarre sous les 60 000 €.

Pour ce millésime 2026, Xpeng a commencé par changer de batteries en concentrant ses efforts sur la technologie LFP (lithium-fer-phosphate) plus endurante pour les recharges rapides, axe de communication majeur du constructeur. L’objectif de Xpeng, c’est de ramener le temps d’attente pour faire le plein à celui d’une voiture thermique.

Grâce à son architecture 800 volts, le G9 est en mesure de remplir ce challenge. Il est ainsi capable d’accepter une puissance de recharge rapide (DC) de 525 kW, permettant de réaliser un 10 à 80 % en seulement 12 minutes, soit un record aujourd’hui sur le marché. Ces performances sont réalisables sur les toutes les versions du G9. A savoir, l’Autonomie Standard (79 kWh/460 km), la Grande Autonomie (93,1kWh/585 km) et la version Performance (93,1kWh/540 km). La contrepartie de cette technologie LFP, c’est une densité énergétique moins importante ainsi qu’une plus grande sensibilité aux températures.

Une finition plus soignée que certaines marques premium

Quand on fait face au Xpeng G9, on est davantage impressionné par son gabarit XXL (4, 90 m de long et 1, 94 m de large) que par design très consensuel. Cette variante Performance « Black Edition », moyennant 1 290 € supplémentaires, arbore des jantes alliage de 21 pouces, un lettrage et un logo noirs. Seules les mâchoires de freins sont orange.

A bord, en revanche, la qualité perçue est impressionnante. Xpeng a équipé son modèle de matériaux nobles et de plastiques de bonne facture. Le Chinois se hisse parmi les plus belles réalisations du marché et peut sans complexe tenir tête à des enseignes comme Mercedes, Audi ou Volvo en matière de présentation.

L’habitacle se veut donc très chic, surtout avec la sellerie cuir Nappa. Les 4 sièges chauffants et massants prodiguent un grand niveau de confort. À l’avant, le G9 propose une ambiance à la Tesla, dominée par trois écrans. Un pour l’instrumentation, plutôt clair et complet, et deux autres, de 14,9 pouces, pour le multimédia et un face au passager. Ce dernier pourra se distraire avec de nombreuses applications, du streaming ou des jeux vidéo.

Xpeng a amélioré l’expérience utilisateur de son écran central tactile par lequel il est obligatoire de passer pour effectuer ses réglages. Absolument TOUT est personnalisable. Il est par exemple possible de régler la dureté de la direction, celle de l’amortissement pneumatique, de la sensation à la pédale de freins, de l’intensité de régénération, les seuils de tolérance des aides à la conduite, etc. C’est peut-être trop. Il faudra passer une bonne heure à enregistrer ses préférences après avoir déchiffré le fonctionnement des menus dont la présentation gagnerait en clarté. Il est également possible de passer par l’assistant vocal, pas toujours efficace, pour vous aider.

En voiture du 21ème siècle le G9 impose de passer par l’écran pour régler des éléments de base comme la clim, le volant ou les rétroviseurs. Pas toujours pratique, surtout quand on veut ajuster le rétroviseur en phase de stationnement par exemple. Xpeng a bien ajouté des raccourcis sur le volant mais ce n’est pas très naturel non plus. D’une manière générale, l’ergonomie mériterait d’être améliorée. Les niveaux d’équipement et de connectivité, tout comme les aides à la conduite, sont au niveau de ce qui se fait de mieux à l’heure actuelle. Pour 74 000 €, le G9 met une claque à ses concurrents.

A l’arrière, les passagers s’installent sur une banquette moelleuse et réglable électriquement en inclinaison. Ils profitent d’un bel espace aux jambes. Pour sa part, le coffre propose un volume utile intéressant mais pas exceptionnel au regard de la longueur imposante (de 660 l à 1 576 l dossiers rabattus). Les formes sont régulières mais le plancher n’est pas plat. Il est complété à l’avant, par un rangement de 72 litres, qui recevra par exemple le câble de recharge.