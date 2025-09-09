Le stand XPeng au salon de Munich 2025 : grosse offensive

XPeng poursuit son développement européen et sa quête d'image de marque. On trouve sur son stand cette année à Munich 5 modèles. Et avant de les détailler un par un, une information qui sera commune à tous les modèles : la qualité de réalisation et de finition des habitacles est toujours assez impressionnante, avec de beaux matériaux et des plastiques de belle facture partout. Les niveaux d'équipement et de connectivité, tout comme les aides à la conduite, sont au niveau de ce qui se fait de mieux, du moins sur le papier.

Le G6 : connu en France

Tout d'abord le G6, que l'on commence à connaître puisqu'il est distribué en France, nous avons même essayé récemment sa dernière version améliorée.

Il s'agit d'un SUV coupé de 4,76 m de long sur 1,92 m de large, doté d'un coffre de 571 litres, qui lui offre des capacités de SUV familial. Basé sur une plateforme 800 volts, qui lui offre des capacités de recharge rapide exceptionnelle, il impressionne par les chiffres. En effet, la puissance DC est de 382 kW pour la petite batterie de 67,8 kWh, et de 451 kW pour la grosse batterie de 80 kWh, toutes deux pouvant récupérer de 10 à 80 % de batterie en 12 minutes seulement !

Trois moteurs au programme : 250 ch avec la petite batterie (0 à 100 en 6,9 s.), 295 ch avec la grosse batterie (0 à 100 en 6,7 s.) et 485 ch pour la version Performance bi-moteur (0 à 100 en 4,1 s.).

Les prix démarrent à 46 990 € et culminent à 50 990 € en version Performance. La petite batterie sera disponible seulement en 2026.

Le G9 : énorme

On passe au niveau supérieur avec le G9. C'est un gros SUV qui mesure 4,90 m de long et 1,94 m de large. Le coffre cube de 660 litres à 1 576 litres banquette rabattue. Lui aussi dispose de deux batteries, une de 78,2 kWh et l'autre de 92,2 kWh. Les puissances s'étalent de 350 à 575 ch pour la version Performance, qui abat le 0 à 100 en 4,2 s. Les autonomies annoncées vont de 502 km avec la petite batterie à 585 km avec la grosse.

Niveau recharge, c'est du lourd aussi, car on peut recharger à 445 kW avec la petite batterie et 525 kW avec la grosse. Le 10 à 80 % est lui aussi possible en 12 minutes sur bornes de recharge qui permet de délivrer une telle puissance.

Le prix est à partir de 57 990 €

La P7 : la plus sportive

La P7 arrive cette année dans une version complètement revue. C'est celle qui offre les meilleures performances de toute la gamme, et le style le plus acéré, mis en valeur sur le stand par un jaune pour le moins pétant.

Cette berline de 5,02 m de long et 1,97 m de large propose deux batteries, une de 74,9 kWh accouplée à un moteur de 362 ch (0 à 100 en 5,8 s.) et une de 92,2 kWh, dont les deux moteurs offrent 586 ch et un 0 à 100 en 3,7 s.

Le Cx de 0,20 permet de rallonger l'autonomie, annoncée à 702 km pour la petite batterie et 820 km pour la grosse. Mais attention, c'est selon le cycle chinois d'homologation. En cycle européen WLTP ce serait beaucoup moins.

Enfin les capacités de recharge sont élevées encore une fois, grâce à la plateforme 800 volts (comme toutes les Xpeng) : 486 kW en courant continu et un 10 à 80 % de batterie en précisément 11,3 minutes.

La P7+ : elle arrive bientôt chez nous

La P7+ va bientôt arriver chez nous, promis. Début 2026 apparemment. C'est selon XPeng la première voiture qui a été entièrement définie via une IA. Soit...

En tout cas c'est une très grande berline de 5,06 m de long et 1,94 m de large. Le coffre est annoncé à 725 litres mais cela semble optimiste quand on ouvre le hayon.

Nous avons moins d'informations sur elle mais son Cx est de 0,20, sa consommation en cycle WLTP de 15,1 kWh/100. Deux batteries au programme encore une fois : 60,7 kWh pour 602 km d'autonomie en cycle chinois et 76,3 kWh pour 710 km. Deux puissances moteur également : 245 ch ou 320 ch.

La plateforme est toujours en 800 volts et permettra de la recharge très rapide mais le chiffre na pas été communiqué.

Le X9 : navette (spaciale) de luxe

Enfin nous terminons avec le X9, un (très) grand monospace de 5,30 m de long, capable d'accueillir 7 personnes, dont 4 dans un niveau de confort digne des meilleures limousines. La configuration est en 2 + 2 + 3. Et les passagers de 2e rangée seront installés come des rois dans des fauteuils lounge aux multiples réglages, ventilés, chauffants, massants, inclinables presque en lit. Et un écran de 21,4 pouces qui se déplie depuis le plafond pourra divertir les heureux passagers. La 3e rangée se déploie électriquement au besoin.

Techniquement, le X9 propose deux moteurs, un de 315 et un de 496 ch, électriques, mais un modèle à prolongateur d'autonomie pourrait aussi apparaître. Deux batteries également : 84,5 kWh et 101,5 kWh avec des autonomies en cycle chinois respectives de 610 et 702 km.

Niveau style, c'est du lourd, mais difficile de faire léger avec de telles mensurations. La face avant est assez lisse cependant, quand l'arrière est plus lourdeau. L'inspiration, selon XPeng serait "les vaisseaux spaciaux". Vaisseaux spéciaux plutôt...