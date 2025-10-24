L’électrification des flottes entraîne un surcoût du poste pneumatique

L’électrification des flottes entraîne un net surcoût du poste pneumatique pour les entreprises. Les données issues de la plateforme 1link Service Network d’Epyx montrent une usure plus rapide sur les véhicules électriques par rapport à leur homologue thermique.

Le premier remplacement intervient en moyenne après 336 jours et 14 352 miles (environ 23 000 km), contre 383 jours et 18 333 miles (près de 29 500 km) pour les modèles thermiques. Un fait reconnu pas les manufacturiers eux-mêmes. Michelin estime l’usure des pneus 20 % plus rapide sur les véhicules électriques. En cause : le poids et le couple élevés des modèles à batteries. De quoi faire monter la facture gommes des entreprises.

Un surcoût de 30 %

L’étude pointe également un surcoût du prix d’achat de pneus VE de près de 30 %. « Le secteur espérait que l’écart de prix entre pneus électriques et thermiques se réduirait avec la généralisation de l’électrification, mais nos données ne montrent aucun signe en ce sens », explique Tim Meadows, directeur commercial d’Epyx.

Un investissement rentable à long terme

Malgré leur surcoût initial, les pneus électriques offrent une meilleure efficacité énergétique. Selon les tests de Tire Rack sur une Tesla Model 3, un conducteur peut économiser environ 11 euros tous les 1 000 km grâce à des pneumatiques adaptés (moins abrtasifs), soit 165 euros par an pour un usage de 15 000 km. Le retour sur investissement intervient en moyenne après 20 000 kilomètres, grâce à une baisse de 1,2 kWh/100 km de la consommation et à une longévité accrue.

« À mesure que les flottes s’électrifient, la maîtrise du coût et de la performance des pneus devient un enjeu central », conclut Tim Meadows. Charge aux entreprises de former leurs collaborateurs à l’éco-conduite afin de limiter l’usure de gommes et les coûts d’usage du véhicule.