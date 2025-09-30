Les chiffres inquiétants du marché du pneu

Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. L’année dernière, le marché du pneu TC4 (tourisme, camionnette et 4x4) a enregistré une hausse de 7,4 % avec au total 17,2 millions de pneus vendus. L’exercice 2025 ne sera peut-être pas aussi positif.

Sur les six premiers mois de l’année, les ventes de distributeurs enregistrent une baisse significative de 4,7 %. Puisque les pneumatiques suivent le marché de l’automobile, le Syndicat du pneu note que « la diminution progressive des pneus tourisme (- 5,2 %) se poursuit au profit des pneus de 4x4 SUV (-2,3 %), de plus en plus nombreux dans le parc roulant. »

À noter également que les profils toutes saisons sont les seuls à progresser sur ces six premiers mois de l’année avec + 6,8 %, soit 39 % des ventes. Cette progression est due en grande partie à la mise en place de la loi montagne et au prix moyen désormais plus bas que celui des pneus été (102 € contre 105 €).

En revanche, le choix de la gamme de pneus choisi par les clients a de quoi inquiéter. Pour la première fois, la part des marques dites Premium (Michelin, Continental, Bridgestone, Goodyear…) passe sous la barre des 50 % de part de marché (48,4 %) et accuse une baisse de 5,4 %.

Les bas prix progressent

Le constat est encore rude pour les profils de deuxième ligne (BFGoodrich, Sava, Uniroyal…) enregistrant une chute de 16,5 %. Ces pneumatiques se font grignoter des parts de marché par les enveloppes Budget et premier prix. Ces derniers proviennent souvent de pays asiatiques comme la Chine et leur très mauvaise qualité ne peut en faire une solution alternative.

Le dernier test de pneus hiver réalisé par le TCS a démontré que lorsqu’un véhicule était arrêté avec des Goodyear (freinage de 80 à 0 km/h sur le mouillé), le même véhicule équipé de pneus Syron Everest 2 roulait encore à plus de 45 km/h ! Ces profils ont augmenté de 10,2 % pour atteindre 22,2 % de part de marché.

La montée en puissance des pneus low cost ne coïncide pas avec le souhait des automobilistes. La sécurité (48 %), la conformité avec la loi (43 %), la longévité (38 %), le confort de conduite (37 %) et la consommation de carburant (30 %) sont les principaux critères de choix cités.

Enfin, il reste un point positif, celui des tarifs, puisque les prix moyens se stabilisent (+ 0,9 %) avec une moyenne de 111,6 €.