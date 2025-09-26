Un tiers des pneus hiver vendu sur le marché se révèle dangereux

Régulièrement, le TCS des tests de pneus de différents profils : été, toutes saisons ou hiver. En vue de la prochaine saison hivernale, ce sont bien sûr ceux portant la mention 3PMSF (homologués pour la loi montagne) qui sont passés entre les mains des experts.

Au total, 31 pneumatiques dans la dimension 225/40 R18 92V, adaptés pour les Volkswagen Golf, Audi A3, S3, ou encore BMW Série 2, ont été jugés selon 19 critères. La note finale comprend deux catégories : « sécurité de conduite » et « bilan environnemental ».

Sans surprise, ce sont les pneus les moins chers les moins performants, voire les plus dangereux. Les Syron Everest 2, CST Medallion Winter WCP1 et Evergreen EW66 « affichent des résultats catastrophiques en termes de sécurité de conduite ».

Un choc à plus de 45 km/h

Le freinage sur le mouillé est l’un des tests réalisé par le TCS. Lors de ce freinage à 80 km/h, le véhicule équipé du meilleur pneu du test, le Goodyear Ultragrip Performance 3, s’est arrêté en 31,7 mètres. En revanche, le même véhicule équipé du moins bon pneu, le Syron Everest 2, a nécessité 47,1 mètres.

Nettement plus parlant, lorsque le Goodyear est arrêté, la voiture chaussée en Syron roule encore à une vitesse de 45,7 km/h ! Autant dire qu’un choc avec un piéton ne peut avoir qu’une issue fatale.

Il n’y a pas de secret, la sécurité a un coût. Economiser quelques dizaines d’euros lors du choix de vos pneumatiques aura des conséquences sur l’aspect sécuritaire. Les six marques en tête du classement du TCS sont donc à privilégier.

Le classement du TCS