La nouvelle Renault Clio rencontre la Peugeot 208, sa principale rivale. 

La Clio est la meilleure ennemie de la 208 et inversement. Cette rivalité entre Renault et Peugeot existe depuis de très nombreuses années et cela a débuté avec la Peugeot 104 face à la Renault R5. Les générations se sont succédé et la rivalité a toujours persisté. Les différents modèles ont toujours joué au jeu du chat et de la souris dans le cœur des automobilistes français. Une année, c’était la Peugeot, la suivante, c’est la Renault et inversement. Depuis très longtemps, elles sont les voitures les plus vendues dans l’Hexagone. Toutefois, depuis l’an passé, c’est la Clio qui a pris les devants et c’est encore plus vrai cette année où la citadine au losange a devancé sa rivale de près de 25 000 exemplaires.

Aujourd’hui, Renault a entamé une nouvelle période avec le lancement de la sixième génération de sa Clio et cette dernière rencontre la Peugeot 208, certes vieillissante, mais qui va rester au catalogue encore pendant deux ans. Le combat est-il déséquilibré pour autant ?

Pas de doute au niveau du style, la rupture est indéniable. Si on avait trouvé Renault un peu trop timide lors du passage entre la 4ᵉ et la 5ᵉ génération de Clio, ce n’est clairement pas le cas aujourd’hui. Cette nouvelle citadine du losange ne ressemble à aucune Clio et certains esprits chagrins diront même qu’elle ne ressemble à aucune Renault. Et c’est vrai que cette nouvelle Clio arbore des lignes inédites ! Cela passe tout d’abord par une face avant complètement réinterprétée, qui se traduit par une calandre dont la grille frappée de nombreux losanges est mise en avant par les deux nervures situées sur le capot plongeant. Les optiques très stylisées innovent également puisqu’elles sont dépourvues de glace et elles surplombent des feux de jour en forme de C. Tout cela lui donne une très forte personnalité, qui augmente le côté dynamique. Cela se traduit aussi par une poupe singulière composée de feux en deux parties dont l’une d'elles déborde sur les ailes.

Face à elle, la 208. Apparue maintenant, il y a près de 6 ans et restylée en 2023, elle n’a finalement pas trop vieilli. Son style se caractérise toujours par une large calandre ton caisse et des feux de jour en forme de griffes. L’ensemble est dynamique et toujours agréable.

Présentation intérieure : deux ambiances bien différentes

Même décalage entre les deux ambiances intérieures. À bord de la 208, on est en terrain connu avec le traditionnel i-cockpit qui se compose toujours d’un petit volant, d’une instrumentation haute 3D et d’un écran multimédia de 10 pouces légèrement tourné vers le conducteur. Pas de doute, l’organisation de Peugeot reste toujours aussi décalée par rapport au reste de la production actuelle. Les rangements intérieurs sont nombreux, à l’image de celui en bas de la console centrale qui dissimule la recharge par induction et peut également servir pour poser le téléphone.

Celle de la Clio est plus classique, même si elle est entièrement nouvelle par rapport à la précédente. On découvre ainsi une double dalle numérique composée de deux écrans de 10,1 pouces sauf en entrée de gamme avec une instrumentation 7 pouces. Son point fort est sans aucun doute possible, son système multimédia qui fonctionne grâce à Google, ce qui fait de lui l’un des meilleurs du marché grâce à sa fluidité et sa facilité d’utilisation. Il est ainsi nettement plus plaisant à utiliser que celui de la 208, qui s’avère plus lent et moins ergonomique. Renault a soigné les détails avec une partie intermédiaire en tissu valorisante que l’on retrouve aussi sur les contre-portes. Celles-ci accueillent également une petite pièce en plexiglas rétroéclairée du meilleur effet. Tout cela dégage une impression de qualité supérieure à bord de la Clio, même si le haut de la planche de bord est plus basique avec des plastiques durs alors qu’ils sont moussés sur la 208.

Aspects pratiques : une 208 étonnante

La dernière génération de Clio a grandi puisqu’elle mesure 4,12 m. À titre de comparaison, la Peugeot 208 avec ses 4,05 m est nettement plus petite. À la vue de ses dimensions, on pourrait se dire que la dernière création du losange est la plus spacieuse. Pourtant, ce n’est pas le cas. Même si les deux cas, 208 et Clio ne sont pas les plus accueillantes de la catégorie, c’est tout de même la lionne, qui s’en sort le mieux en raison d’une habitabilité plus généreuse, notamment en matière d’espace aux jambes.

Situation plus complexe en ce qui concerne le coffre. Pas de souci sur la 208 avec une contenance de 350 litres quelle que soit la motorisation. Sur la Clio, tout dépend du moteur : avec le TCE 115 ch, vous profiterez de 390 litres, mais il faudra compter avec seulement 309 litres pour la version Full hybride.

Budget : une 208 drôlement chère

La nouvelle Clio voit ses prix débuter à partir de 19 990 € avec le TCE 115 ch, ce qui est beaucoup plus accessible que la Peugeot 208 dont les tarifs de base commencent à 23 900 € avec l’hybride 110 ch. Une sacrée différence pour une voiture plus ancienne que sa rivale du jour. Généralement, c’est la nouveauté qui est la plus onéreuse, mais pas ici.

La situation est identique avec les moteurs essence les plus puissants, à savoir l’hybride 160 ch sur la Clio et le 145 ch sur la 208. Ainsi, il faudra compter au minimum 26 600 € pour la citadine du lion et 24 600 € pour la Clio. Avec les finitions de notre essai, la Clio en Techno est facturée 27 600 € contre 28 500 € pour la 208 en GT. La Lionne n’est clairement pas donnée, mais attention, elle est facilement négociable. Ainsi, vous pouvez profiter sur le site du constructeur de bonnes réductions. Elle est proposée à 26 360 €, soit un rabais de plus de 2 000 €, ce qui la rend moins chère que la Clio de 1 240 €, qui est impossible à négocier, comme toute nouveauté qui se respecte.

Toutefois, dans notre barème de notation, la 208 est également pénalisée par tous les soucis de fiabilité, qui ont touché le groupe Stellantis, ce qui affecte sa valeur de revente.

Équipement : très proche

La finition Techno de la Clio propose une finition globalement complète avec en particulier le système multimédia avec Google intégré, la climatisation automatique, les vitres arrière surteintées, le choix entre différents modes de conduite, l’accès mains libres, les rétroviseurs rabattables automatiquement, les jantes alliage 16 pouces, la caméra de recul, les phares et essuie-glaces automatiques, ainsi que six haut-parleurs.

Du côté de la 208 dans son niveau GT se distingue par les projecteurs Full LED, la climatisation automatique, les vitres arrière surteintées, l’accès et le démarrage sans clé, les jantes alliage 17 pouces, l’aide au stationnement arrière avec caméra de recul. Les dotations sont donc très quasi similaires. C’est donc la Clio qui offre le meilleur rapport prix/équipement si on prend en compte le prix catalogue.