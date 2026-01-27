La Renault Clio V6 est LE Modèle à ne pas rater sur le stand Renault à Rétromobile
C’est la fête à la porte de Versailles avec le salon Rétromobile. Bien évidemment, Renault est présent lors de ce rendez-vous incontournable et rend hommage à un modèle historique : la Clio
Lancée en 1990, la Clio est devenue un modèle incontournable de Renault, mais également du marché français. Au fil des années, elle a su s’imposer comme La citadine préférée des conducteurs français.
Sur le stand Renault d’une superficie de 900 m2, les visiteurs pourront ainsi découvrir un hommage à la Clio au travers de l’exposition d’une quinzaine de modèles.
L’incontournable est sans aucun doute possible la Clio V6, la déclinaison la plus dingue jamais produite par Renault. Sur base de Clio 2, elle se caractérisait par son V6 implanté en position centrale arrière développant 230 et même 250 ch sur la phase 2. Son style était à la hauteur de la mécanique avec des ailes arrière élargies, de larges prises d’air et une double sortie d’échappement. Produite à moins de 4 000 exemplaires, c’est devenu un modèle ultra-recherché. À titre indicatif, comptez 50 000 € pour une phase 1 et même jusqu’à 80 000 € pour une phase 2.
Ils pourront ainsi découvrir une Clio de première génération, sacrée voiture de l’année en 1991. L’exemplaire exposé date de 1992 et est décliné en finition RT à savoir le milieu de gamme.
La Clio a aussi été déclinée au haut de gamme : deux exemples sont présentés : une mythique Clio Baccara datant de 1991 et sa descendante au travers d’une Initiale Paris sur base de Clio 5 de 2019.
Bien évidemment, à côté de la V6, impossible de rater également la Clio Williams de 1993, série spéciale ultra-coté sur la Clio 1. Développant 150 ch, numérotée, elle se distingue par sa couleur spécifique, mais également sa sellerie. Elle côtoie aussi d’autre « RS » comme la Clio 2 RS de 1990 forte de 172 ch et une Clio 3 R27 F1 Team, une série limitée conçue pour célébrer les titres mondiaux de l’équipe de Formule 1 en 2005 et 2006.
La compétition n’est pas oubliée avec un espace dédié aux véhicules ayant participé soit au rallye ou à des courses sur piste.
Enfin, Renault profite de l’occasion pour présenter la dernière génération de Clio que vous avez pu découvrir déjà sur Caradisiac.
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au Parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 4 et 7.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
Toute l’équipe de Caradisiac sera présente pendant l’intégralité du salon dans le hall 4, n’hésitez pas à venir nous voir !
