Le pneu été n’est pas mort, Michelin en fait une arme de décarbonation et d’économie d’énergie

Face à l’offensive des modèles toutes saisons, on ne donnait pas cher de sa carcasse. Les progrès techniques et physiques du " all season " allaient finir par l’emporter. Surprise !

Michelin annonce deux nouveaux pneus été, les Primacy 5 Energy et Pilot Sport 5 Energy. Des gommes " été " qui viendront compléter la gamme actuelle. Leur but n’est pas seulement d’accrocher la chaussée, mais également de lutter contre les émissions de CO2 et de diminuer la consommation de nos voitures.

L’efficience à l’abrasion et aux émissions

Plusieurs études, citées par le syndicat du pneu révèlent que les chausses de nos autos contribuent " dans une fourchette allant de 5 à 30 % des émissions particulaires liées au transport routier. Ce qui correspond à un maximum de 5 % des émissions totales de particules dans l’air ambiant. "

La chasse aux particules est devenue le nouveau cheval de bataille des constructeurs. Chaque gramme de CO2 excédentaire par rapport aux objectifs européens coûte 95 € d’amende. Dans cette course à l’efficience, le pneu devient un levier écologique et économique.

En 2010, un pneu premium affichait environ 6,8 kg par tonne. Aujourd’hui, avec les nouvelles gammes " Energy ", ce chiffre descend à 5,5 kg/t, soit une amélioration de près de 20 %.

Des gains pour les constructeurs et les conducteurs

Le gain est immédiat pour le constructeur comme pour le conducteur. Cela permet d’économiser environ 0,15 L/100 km, soit une réduction nette de 4 g/km de CO2. Une efficience louée par les constructeurs automobiles, Chinois compris, qui se tournent vers les pneus Michelin " Triple A " pour homologuer leurs véhicules.

Pour les marques de voitures, cela leur permet de s’offrir à moindre coût une police d’assurance de plusieurs centaines de millions d’euros contre les pénalités de Bruxelles. Pour l’automobiliste, cela représente jusqu’à 7 % d’autonomie supplémentaire pour un véhicule électrique.

Une endurance accrue des gommes

Les tests réalisés par le centre DEKRA en 2025 montrent que le nouveau Primacy 5 Energy affiche une longévité supérieure de 18 % à 30 % par rapport à ses rivaux premium. Pour le conducteur, choisir Michelin permet d'espérer retarder le passage au garage de 7 000 à 10 000 km. En garantissant une tenue de route et un freinage optimal jusqu’à la limite d’usure de 1,6 mm. Une façon pour le Bibendum de lutter contre le gaspillage. Aujourd’hui, 50 % des pneus sont jetés alors qu’ils présentent encore 3 mm de gomme.

Le pneu été a encore de beaux jours devant lui

La stratégie " Michelin in Motion " voit plus loin. Le groupe s’est engagé à intégrer 40 % de matériaux durables (bio-butadiène, plastique recyclé) d'ici 2030, pour atteindre les 100 % en 2050.

En transformant le pneu en un objet de haute technologie traçable (généralisation de la puce RFID), Michelin ne veut plus vendre seulement du caoutchouc, mais une performance environnementale mesurable. Le prix d’achat n’est plus l’indicateur-clé. Le coût au kilomètre et l’empreinte carbone qui dicteront, demain, la survie des manufacturiers sur le sol européen.

Malgré l’offensive du pneu All Season (42 % des ventes en France fin 2025), le segment du pneu "été" reste le cœur du réacteur. Il reste largement majoritaire sur le marché hexagonal (61 %) et surtout au niveau international, où il représente toujours 82 % des ventes mondiales.