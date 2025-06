Le Michelin CrossClimate 3 Sport peut-il séduire les possesseurs de GTi ?

Il y a tout juste dix ans, Michelin lançait son premier pneu été homologué pour l’hiver. C’est ainsi que le CrossClimate est né avec l’aide d’une forte campagne de communication.

À l’époque, ce pneu nous avait particulièrement séduits sur le sec et le mouillé, mais nettement moins sur la neige. Offrant un bon pouvoir de traction, il avouait des faiblesses en adhérence latérale, c’est-à-dire en virage. Un défaut que l’on retrouve trop souvent sur les pneumatiques toutes saisons.

Seulement, cela ne l’a pas empêché de connaître un véritable succès, tout comme la deuxième génération, apparue en 2021, qui proposait en plus une variante pour les SUV. De plus, le marché du pneu toutes saisons connaît un fort développement depuis dix ans en passant de 12 millions d’unités vendues en 2015 à 49 millions l’année dernière en Europe. Évidemment, Michelin n’est pas le seul à proposer une offre quatre saisons. Pirelli, Brigestone ou encore Goodyear possèdent dans leur catalogue ce type de profil.

Pour sa troisième génération, le profil SUV disparaît puisque cette catégorie est devenue omniprésente. En revanche, la demande pour les pneus en dimensions 18 pouces et plus a été multiplié par vingt en huit ans. C’est notamment pour cela que Michelin propose dorénavant le CrossClimate 3 Sport (de 18 à 22 pouces) en plus du CrossClimate classique (de 16 à 22 pouces).

Nouveau composé de gomme... qui reste secret

En plus de l’évolution du marché, un nouveau composé de gomme « Thermo-Adaptatif 2.0 » a permis de réaliser un gain en performance selon les développeurs Michelin. Une hausse suffisamment importante pour que le manufacturier aille sur le terrain des sportives à l’image de la Golf GTi et ses 265 ch. Si ce nouveau composé reste un secret industriel, il joue sur les fréquences afin de pouvoir s’adapter très rapidement aux changements des conditions de la chaussée. C’est ainsi que ce pneu censé offrir des performances adaptées à une sportive est certifié 3PMSF.

Seulement, il faut garder à l’esprit que pour obtenir cette certification, un seul test de traction (motricité) sur la neige est exigé. En aucun cas, l’adhérence en virage n’est prise en compte. C’est une donnée pourtant essentielle pour la sécurité. Un pneu profitant du 3PMSF est avant tout conçu pour grimper un col sans difficulté. Mais il est conseillé de rester prudent dans les virages.

Pour la présentation de son nouveau CrossClimate, un petit galop d’essai est prévu, mais sans neige. Néanmoins, nous avons pu constater un grip important lorsque la chaussée est humide, avec des réactions progressives. Si la version Sport peut séduire certains conducteurs de sportives, elle ne parviendra certainement pas à changer d’avis ceux qui souhaitent une grande précision de conduite et un haut niveau d’adhérence, comme le Pilot Sport 5 peut offrir par exemple. En revanche, ils devront s’équiper de pneumatiques adaptés pour évoluer sur les routes soumises à la loi montagne entre novembre et mars.

Concernant le CrossClimate 3, Michelin indique une adhérence accrue de 4 % sur route mouillée et une longévité supérieure de 15 % par rapport à la deuxième génération.

Les deux nouveaux profils seront commercialisés dès le 1er juillet dans 63 références allant du 16 au 22 pouces (CrossClimate 3) et dans 29 dimensions allant du 205/40 R18 au 315/35 R20 (CrossClimate 3 Sport). D’autres dimensions seront disponibles en 2026.