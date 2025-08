L'unique Mercedes CLK-LM, voiture de course de route - "Dans le regard d'Eddy" par Pierre-Olivier Marie

Unique ? En réalité pas tout à fait. Pour participer aux 24 Heures du Mans 1998, son principal objectif sportif cette année-là, et poursuivre ensuite dans le championnat FIA GT qu’elle avait remporté l’année précédente, Mercedes AMG met au point la Clk-LM. L’auto adopte notamment un V8 de 5 litres à la place du V12 de 6 litres de la terrible CLK GTR. Mercedes doit s’engager à produire 25 modèles de route, et présente le premier d’entre eux au Mans, juste avant la compétition. Il s’agit de la voiture portant le numéro 002, la première ayant eu l’honneur de se voir pulvérisée de façon à satisfaire au processus d’homologation allemand.

Côté course l’une des deux CLK-LM engagées se placera en pole position, conduite à près de 230 km/h de moyenne (!) par Bernd Schneider, avant d’abandonner sur défaillance moteur dès la deuxième heure de course, conséquence d’un problème de pompe de direction assistée. La deuxième voiture connaît la même infortune dans l’heure qui suit, alors même qu’aucune faiblesse n’avait été détectée durant les 10 000 km de tests réalisés durant la préparation. Une immense déception pour Mercedes et AMG, bien évidemment.

La fin prématurée du championnat FIA GT au terme de la saison 1998 (qu'elle remporte haut la main) libèrera Mercedes de ses obligations de produire les 25 CLK-LM initialement annoncées. Restera donc de cette aventure sportive un unique exemplaire de la CLK-LM Straßenversion (prononcez Strassenversion, ou "version de rue" en français), lequel passera plusieurs années aux mains d’un collectionneur japonais, qui s’en séparera en 2013 pour la céder à un Français qui aura le bon goût de l’exposer en septembre 2015 dans le cadre de la deuxième édition du Chantilly Arts et élégance Richard Mille, événement qui s’est imposé comme un rendez-vous incontournable. C'est là que l'ami Eddy a eu le privilège de l'approcher pour un moment dont il se souvient encore.

"C’était le samedi matin, je m’étais levé très tôt de façon à assister à la mise en place des voitures participant au concours d’élégance, et j’étais avec un pote qui savait que cette voiture serait là. Elle est descendue du camion en roulant, et je me souviens d’un joli bruit de V8 qui n’avait toutefois rien de monstrueux. Le propriétaire nous l’a amenée pour la séance photo, et comme la voiture était encore quasiment la seule sur le pré, on a donc pu tourner autour. Le type était sympa, très coopératif, c’est même lui, accompagné de son mécano, qui nous a proposé de démonter les éléments de la carrosserie ! Je ne sais pas ce qu’il faisait dans la vie, mais je me souviens qu’il possédait aussi une CLK GTR de course, et une autre de route en plus de la CLK LM. Quelques temps plus tard je l’avais revu à Montlhéry où il avait amené la CLK GTR avec laquelle il avait l’intention de tourner, mais cela lui avait été refusé en raison du très mauvais état du revêtement, et du risque que cela représentait pour la voiture. C’est bizarre, je me souviens d’un type très sympa mais je ne l’ai jamais revu depuis cette époque alors même qu’on croise toujours un peu les mêmes personnes dans ces événements consacrés aux voitures d’exception. Mystère…"

