Qui veut une Rolls en plastique ?

Ajouter quelques touches de sportivité à une voiture sans la rendre désagréable à l’œil fonctionne généralement bien sur des autos à la présence discrète. Mais quand la base affiche déjà une personnalité forte, difficile de viser juste. Voici par exemple une Rolls-Royce Dawn étrangement retravaillée par Venuum en partenariat avec Creative Bespoke.

Le tuneur a trouvé bon de greffer au cabriolet un kit large avec des ailes musclées, des pare-chocs gigantesques et un éclairage arrière horizontal à LED. Détail surprenant : les éléments en chrome disparaissent pour des équivalents en plastique avec des formes géométriques. Sur les réseaux sociaux les internautes ironisent : « on dirait une voiture de jeu vidéo affichée avant le chargement des textures ». Sans surprise, la découvrable ne passera pas inaperçue avec un tel attirail.

Une série limitée

Pour les sceptiques, bonne nouvelle : Venuum ne prévoit que 25 unités de sa Rolls-Royce Dawn. Autant dire qu’il sera peu probable de croiser le moindre exemplaire sur la route.