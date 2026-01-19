Ils amènent leurs Bentley chez Speedy puis, incapables de payer autrement qu’en argent liquide, abandonnent leurs voitures de luxe

Ce n’est sans doute pas tous les jours qu’on voit débarquer plusieurs Bentley et Rolls-Royce en même dans un centre d’entretien automobile. Et c’est pourtant bien que qui s’est produit vendredi dernier au Speedy de Nanterre, comme le rapportent les journalistes du Parisien.

Ce jour-là, les professionnels de l’enseigne ont eu la surprise de voir apparaître des Bentley et une Rolls-Royce, dont les modèles ne sont pas précisés par nos confrères. Au volant des voitures de luxe anglaises, plusieurs individus ont demandé à faire réviser les autos pour des entretiens de routine. Ce que le personnel du centre a accepté de faire.

Ça coince au paiement

Mais au moment de récupérer les quatre grosses voitures de luxe vers 18h30 le même jour, il y a un problème : les « propriétaires » veulent payer en argent liquide uniquement. Or, le montant important des entretiens effectués ne permet pas de régler de cette façon.

C’est là où l’histoire prend une tournure encore plus étrange : plutôt que de trouver un autre moyen de paiement ou toute autre solution alternative, les personnes ayant amené les quatre autos sont tout simplement reparties en laissant leurs véhicules. Ils ont disparu sans laisser de trace.

Quel genre de trafic ?

Le responsable du centre Speedy de Nanterre a alors appelé la police en expliquant la situation. Une patrouille de police a immédiatement constaté que les véhicules en question étaient immatriculés au nom de sociétés fictives. Les voitures ont été amenées dans les locaux de la police et le commissariat local a démarré une enquête sur la base des identités données aux mécaniciens de l’enseigne et des éléments de vidéo-surveillance. Cette histoire présente évidemment tous les signaux de pratiques frauduleuses, qui font aussi penser à de possibles manœuvres de blanchiment d’argent. Il va sans doute bientôt être possible de faire une bonne affaire lors d’une vente aux enchères…