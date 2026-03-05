Où en sont les constructeurs chinois en Europe ? MG se fait rattraper par BYD et la lutte va faire mal

307 812 voitures neuves donc 307 282 rien qu’avec la marge Mg, voilà ce que le grand groupe automobile chinois SAIC a réussi à écouler en Europe sur les douze mois de l’année 2025 d’après les données de DataForce. Une très belle année de progression, encore une fois, par rapport aux 244 121 unités qu’il avait vendues sur le Vieux Continent en 2024.

Derrière, BYD a réussi la plus belle progression avec 186 612 véhicules neufs écoulés en Europe en 2025, dont 79 407 étaient des BYD Seal U DM-i. En 2024, le géant chinois n’avait vendu que 49 590 véhicules neufs chez nous. Les autres se retrouvaient loin derrière : 33 567 véhicules vendus pour la jeune marque Leapmotor distribuée par le réseau Stellantis, appelée à vite progresser elle aussi dès cette année 2026. 47 579 unités pour Polestar, marque de pointe du groupe Geely en mettant de côté Volvo qu’il possède depuis longtemps. Ses autres enseignes piétinent avec 9 571 véhicules pour Lynk & Co, 2 524 pour Lotus, 3 533 pour la marque Geely ou encore 13 100 Smart (détenue à 50 % par le groupe chinois).

Geely s’est en fait déjà fait doubler par Chery, dont ses marques sont déjà bien implantées dans certains marchés d’Europe : l’enseigne Chery non présente en France a écoulé 10 247 voitures mais ce sont surtout Jaecoo (56 944) et Omoda (52 950) qui ont déjà atteint des volumes significatifs alors qu’ils débarquent chez nous. Mine de rien, le groupe a livré 120 207 voitures neuves en 2025 !

MG se fait doubler par BYD en 2026 !

Dominateur jusqu’en 2024 et désormais concurrencé de très près par BYD avec ses hybrides rechargeables aux prix cassés, MG commence à se faire doubler par son principal rival sur ce début de l’année 2026 : d’après les chiffres de l’ACEA du mois de janvier 2026, BYD a vendu 13 982 véhicules neufs en Europe sur cette période contre 13 790 pour le groupe SAIC propriétaire de MG. Même si SAIC conserve l’avantage en ajoutant le Royaume-Uni et tous les pays de l’Association européenne de libre-échange (19 254 unités pour SAIC contre 18 242 pour BYD), c’est la première fois que BYD se retrouve en position de devenir le premier constructeur automobile chinois sur le marché européen.

BYD peut d’ailleurs compter sur une gamme plus concurrentielle que jamais cette année 2026 grâce au récent Sealion 5 DM-i (modèle hybride rechargeable familial le moins cher du marché), la familiale Seal 6 ou encore le récent Atto2 DM-i.

De son côté, MG vend des quantités énormes de son MG ZS Hybrid + (124 512 exemplaires en 2025) et l’EHS plaît aussi (76 586 exemplaires écoulés l’année dernière). Mais la marque a dû ajouter des remises sur ces modèles pour leur donner un nouvel élan face à la concurrence nourrie de BYD et d’autres nouveaux acteurs comme Chery (Jaecoo en particulier). Ses nouveaux modèles électriques (S5, S6 et MG4 restylée) risquent de ne pas suffire sachant que les marques chinoises sont désormais portées davantage en Europe par les modèles hybrides rechargeables à bas coût.

Une part du gâteau qui va se rétrécir

Sachant que tous ces groupes (SAIC, BYD, Chery, Leapmotor, Geely) visent plus ou moins la même clientèle (même si en-dehors de sa marque Geely, le dernier cité observe un positionnement plus haut de gamme et quasi-exclusivement électrique), ils vont se livrer une lutte qui promet d’être particulièrement intense. Les constructeurs automobiles européens vont en souffrir, c’est certain, mais cette lutte aura aussi des effets négatifs sur les marques chinoises elles-mêmes alors que ces dernières commencent aussi à souffrir sur leur marché domestique. Alors, qui virera en tête en 2026 ? N'oublions pas que GAC, autre géant de l'automobile chinois, arrive aussi sur le marché automobile européen...