Tesla désormais plus fiable que Mercedes, Audi et Kia ? La marque américaine semble réellement progresser

Les Tesla sont-elles des voitures fiables ? D’après le très sérieux Consumer Reports américain, qui établit chaque année un classement des meilleures marques et des pires en fonction de données très poussées sur le marché américain (et uniquement le marché américain), la réponse était souvent non : depuis la dernière décennie, les voitures de l’enseigne d’Elon Musk occupaient souvent les dernières places du classement. En 2024, dans une étude du Consumer Report sur la fiabilité des véhicules âgés de cinq à dix ans, Tesla figurait en 24ème position du classement avec seulement Chrysler et Dodge comme plus mauvais élèves. De l’autre côté du classement, ce sont évidemment les marques japonaises qui dominaient : Lexus, Toyota et Mazda. JD Power, l’autre organisme surveillant la fiabilité des voitures sur le marché américain, classait aussi Tesla parmi les plus mauvais élèves de façon systématique.

Mais la marque spécialisée depuis le début dans les voitures électriques est peut-être en train de s’améliorer. A la fin de l’année 2025, le Consumer Report a publié la dernière édition de son enquête de satisfaction auprès des automobilistes américains. Elle porte sur les propriétaires d’une voiture achetée lors des douze derniers mois, compilant les données sur 380 000 voitures. A noter qu’elle inclut des véhicules neufs, mais aussi des modèles achetés en occasion et dont la date de commercialisation remonte parfois jusqu’à l’an 2000.

Tesla dans le top 10 !

Et les résultats sont surprenants : les marques japonaises continuent de dominer le classement, avec Toyota en tête (indice de 66 sur 100) devant Subaru (63 sur 100), Lexus (60 sur 100) et Honda (59 sur 100). Mais 18ème l’année dernière, Tesla figure en neuvième position de ce classement (50 sur 100), devant la marque Kia (49 sur 100) mais aussi Hyundai (48 sur 100) et plusieurs marques premium comme Audi (44 sur 100) ou Mercedes (41). Volkswagen, de son côté, est 16ème avec un score de 42 sur 100).

Du côté des lanternes rouges, c’est la marque Rivian qui se distingue défavorablement avec un score de 24 sur 100. Ram, marque américaine du groupe Stellantis, fait à peine mieux avec 26 sur 100 et Jeep se contente d’un score de 28 sur 100.

Le Tesla Model Y est « la voiture électrique la plus fiable du classement »

Dans le détail, le Consumer Report précise que la Model 3 et le Model Y bénéficient d’une fiabilité très satisfaisante d’après ces données. Ces deux modèles sont même décris comme « les voitures électriques les plus fiables » de l’étude. Au contraire du Cybertruck, d’une fiabilité décevante d’après la même source.

D’après les données du Consumer Report, en tout cas, Tesla a bien progressé sur la fiabilité de ses voitures et ne figure plus parmi les marques les plus critiquables de ses classements annuels. A noter que toujours d’après cette étude, les voitures le plus souvent concernées par des problèmes sont équipées d’un groupe motopropulseur hybride rechargeable ou 100 % électrique.