Lexus, marque la plus fiable d'après J.D Power

Quelles sont les marques automobiles proposant les véhicules les plus fiables lors des trois premières années de possession de ces autos ? Voilà la question à laquelle essaie de répondre chaque année l’institut américain J.D. Power en se basant sur ses données récoltées notamment auprès des clients. Le classement 2023 de l’organisme vient de tomber et il est très différent de celui sur la satisfaction d’achat, dans lequel Alfa Romeo arrivait en tête devant Porsche et Lexus. Enfin, on retrouve bien l’une de ces trois marques, puisque Lexus s’impose comme le constructeur le plus fiable d’après les données de l’étude. La division premium de Toyota arrive en effet en tête avec une moyenne de 133 problèmes pour 100 véhicules, à comparer aux 145 problèmes pour 100 véhicules de Kia qui arrivait en tête l’année dernière.

Les marques en tête du classement sont habituées à ce genre de distinction : derrière Lexus, on trouve Genesis (144 problèmes pour 100 véhicules) et Kia (152 problèmes pour 100 véhicules). Suivent ensuite Buick (159 problèmes pour 100 véhicules), Chevrolet (162 problèmes pour 100 véhicules), Mitsubishi (167 problèmes pour 100 véhicules) et Toyota (168 problèmes pour 100 véhicules). Hyundai (170), Mini (170) et Nissan (170) complètent le top 10. Du côté des marques premium allemandes, BMW est quinzième avec 184 problèmes pour 100 véhicules, juste au-dessus de la moyenne du marché (186 problèmes pour 100 véhicules). Honda est au-dessous de cette moyenne avec 205 problèmes pour 100 véhicules, tout comme Porsche (208) et Mercedes comme Audi qui plongent dans les profondeurs du classement. Land Rover fait encore office de lanterne rouge avec ses 273 problèmes pour 100 véhicules et Tesla fait un tout petit peu mieux que Mercedes (mais apparaît hors classement car la marque ne répond pas encore à tous les critères d’évaluation de J.D. Power).

Des améliorations et des dégradations

Dans cette cuvée 2023, on note des progrès pour Nissan avec 35 problèmes pour 100 véhicules en moins en moyenne par rapport aux chiffres de l’année 2022. Volvo s’améliore aussi avec 41 problèmes en moins par rapport à 2022 mais Audi (+20 problèmes pour 100 véhicules), Mercedes (+45) ou Ford (+65) régressent assez fortement. Rappelons que les autos évaluées dans ce classement 2023 l’ont été dans le courant de l’année 2022 et datent de 2019. Le prochain classement J.D. Power de début 2024 évaluera lui les autos vendues en 2020. Ce classement ne comporte évidemment aucune marque française (absentes du marché américain) et manque aussi de certaines références comme Alfa Romeo ou Maserati. D'après ces données en tout cas, la fiabilité a légèrement progressé par rapport au classement de 2022 aux Etats-Unis. Mais attention, on parle ici de la fiabilité après trois ans de possession. En général, c'est après ces trois premières années que les choses se corsent...