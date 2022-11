Alfa Romeo serait la marque premium la plus satisfaisante à l'achat

Les automobilistes sont-ils satisfaits de l'achat de leur nouvelle voiture ? Voilà la question posée dans une nouvelle étude réalisée par l'organisme américain J.D. Power, toujours une référence des compilations de données sur la fiabilité des voitures du marché Outre-Atlantique. Comme chaque année, l'organisme a livré les résultats de son enquête sur la satisfaction initiale des clients (Sales Satisfaction Index), réalisée auprès de 36 879 clients dans le pays ayant acheté une nouvelle voiture entre mars et mai 2022. Réalisée entre juillet septembre 2022, l'étude dévoile des données qui mettent en valeur Alfa Romeo.

D'après l'étude, c'est en effet la marque Alfa Romeo qui arrive en tête des marques premium dont les clients sont le plus satisfaits de leur expérience d'achat auprès du concessionnaire de la marque. Avec un score de 833, le constructeur de Milan devance Porsche (831), Lexus (819) et Cadillac (812). Mercedes n'est que huitième (810), BMW est neuvième (808) et Audi se place même sous la moyenne générale avec un score de 792. Volvo fait encore moins bien (788).

Buick premier chez les généralistes

Avec un score de 825, Buick domine chez les constructeurs généralistes mais la marque reste derrière Alfa Romeo. Dans le classement des marques généralistes, Dodge et Subaru complètent le podium et Volkswagen se situe sous la moyenne générale, tout comme Hyundai et Kia. Précisons tout de même que les résultats de cette étude sont très différents de ceux de J.D.Power s'intéressant à la satisfaction des clients sur les premiers mois ou années de possession de leur voiture, où les constructeurs coréens et japonais arrivent plus souvent en tête.