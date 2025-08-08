Des Alfa Romeo abandonnées dans une ancienne concession

Le créateur de contenu The Beard Explorer publie sur la plateforme vidéo Youtube un clip pour le moins troublant. Les images montrent en effet une ancienne concession Alfa Romeo située en Belgique dont l'état des voitures se veut particulièrement diversifié malgré l'abandon évident de l'activité commerciale des lieux.

En discutant avec une personne lors de sa visite, le youtubeur découvre que la structure appartenait à un passionné de la marque. Après son décès il y a quelques années, ses proches viennent régulièrement préserver cet endroit pour se remémorer les moments passés à ses côtés. Une triste histoire qui explique pourquoi des véhicules sont abandonnés à l'extérieur alors que d'autres sont abrités derrière les vitrines.

Un plateau varié

Les plus observateurs reconnaîtront une Alfa Romeo 156 GTA équipée du mythique V6 atmosphérique de 250 chevaux pour 300 Nm de couple. Une Alfa Romeo 166 3,0l V6, un coupé GT, une Giulia, une 159 et une 155 sont aussi dans la collection.