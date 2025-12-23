Alerte sur les routes de Noël : entre vigilance rouge et blocages, ce qui vous attend va compliquer vos trajets

Alerte rouge dans l’Hérault, vigilance orange crue en Aveyron, en Lozère et dans le Tarn, neige et verglas, la saison hivernale ne déroge pas à la règle. Ce n’est pas tout puisque les agriculteurs comptent passer Noël sur les autoroutes. Si la mobilisation a perdu en vitesse, elle se maintient toujours comme sur l’A63, à Cestas en Gironde ou sur l’A64. À cela s’ajoutent les déplacements pour fêter le réveillon en famille ou entre amis. Les difficultés se concentreront dans la région Auvergne-Rhône-Alpes le mercredi 24 décembre.

Mardi 23 décembre :

En Île-de-France, dans le sens des départs, des niveaux de trafic élevés sont attendus dès la fin de matinée. La combinaison des départs et des trajets pendulaires risque de rendre la circulation intense sur l’ensemble de l’Île-de-France jusqu’en début de soirée.

Mercredi 24 décembre :

Ce sera l’une des journées les plus chargées où la demande de déplacement sera la plus importante sur la période. Dans le sens des départs, le niveau de trafic devrait être très élevé dès le début de la matinée et jusqu’en début de soirée. Les niveaux de trafic pourront être particulièrement importants en direction de la côte normande (A13), de la côte atlantique (A10, A11), en région Auvergne-Rhône-Alpes (A7, contournement Est de Lyon, A42, A43) et sur les axes desservant l’arc méditerranéen (A8, A9). En Île-de-France, les déplacements seront nombreux dès le milieu de la matinée. La combinaison des nombreux déplacements liés aux derniers préparatifs du réveillon de Noël, aux trajets pendulaires et aux trajets vers les lieux des festivités, pourrait rendre la circulation très intense sur l’ensemble de l’Île-de-France jusqu’en début de

Vendredi 26 décembre :

Dans le sens des départs, le niveau de trafic en région Auvergne-Rhône-Alpes pourrait être particulièrement élevé, et tout particulièrement sur les autoroutes A7, A40, A41, A42, A43 et A48, ainsi que sur le contournement Est de Lyon (A46/N346) et l’accès au tunnel du Mont-Blanc (N205) depuis le milieu de la matinée, jusqu‘en début de soirée.



Samedi 27 décembre :

Dans le sens des départs, Les niveaux de trafic seront élevés dès le début de la matinée jusque tard dans la soirée, en particulier en région Auvergne-Rhône-Alpes. Les axes desservant la côte atlantique devraient connaître des niveaux de trafic importants (A10, A11), tout comme ceux de la région Auvergne-Rhône-Alpes où une circulation très dense est attendue sur les autoroutes A7, A39, A40, A43 et A48, ainsi que sur le contournement Est de Lyon (A46/N346) et l’accès au tunnel du Mont-Blanc (N205). La circulation devrait être également très importante en direction de la côte méditerranéenne (A8, A9 et A61).

En Île-de-France, les usagers devraient être nombreux dès le début de la matinée et devraient rendre la circulation difficile jusqu’en fin d’après-midi. Dans le sens des retours, les autoroutes du Nord-Est devraient être très fréquentées à l’instar de l’A4, l’A6 et l’A31. Des niveaux de trafic élevés sont également à prévoir en région Auvergne-Rhône-Alpes, sur les autoroutes A7, A40, A43 et pour l’accès au tunnel du Mont-Blanc depuis l’Italie essentiellement.



Dimanche 28 décembre :

Dans le sens des départs, la région Auvergne-Rhône-Alpes devrait connaître une importante circulation dès la fin de la matinée, jusqu’en début de soirée (A6 depuis Beaune, A7, A40, A43, contournement Est de Lyon). Dans le sens des retours, en Île-de-France, les débits attendus aux différentes barrières de péages des autoroutes A6 et A10 seront relativement importants. La combinaison des nombreux déplacements liés à la période de Noël et aux retours des congés devrait engendrer des niveaux de trafic intenses jusqu’en début de soirée.

Dans le sens des départs

Mardi 23 décembre :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h ou après 22h

Mercredi 24 décembre :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 9h ou après 19h

Évitez l’autoroute A13, entre Paris et Caen, de 13h à 18h

Évitez l’autoroute A11, entre Paris et Nantes, de 10h à 19h

Évitez l’autoroute A10, entre Orléans et Poitiers, de 11h à 18h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 13h à 16h

Évitez l’autoroute A8, entre Le Fare-les-Oliviers et l’Italie, de 14h à 17h

Évitez l’autoroute A64, entre Toulouse et Pau, de 15h à 19h

Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 11h à 18h

Vendredi 26 décembre :

Évitez l’autoroute A6, entre Beaune et Lyon, de 11h à 18h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 11h à 17h

Évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Annemasse, de 15h à 18h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10h à 14h

Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 10h à 19h

Évitez l’autoroute A41, entre Grenoble et la Suisse, de 16h à 19h

Évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 9h à 20h

Samedi 27 décembre :

Quittez ou traversez l’Île-de-France avant 6h ou après 17h

Évitez l’autoroute A10, entre Paris et Bordeaux, de 9h à 17h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 11h à 16h

Évitez l’autoroute A39, entre Dijon et Viriat, de 12h à 16h

Évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Annemasse, de 15h à 19h

Évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 10h à 21h

Évitez l’autoroute A48, entre Bourgoin-Jallieu et Grenoble, de 13h à 15h

Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 15h à 19h

Dimanche 28 décembre :

Évitez l’autoroute A6, entre Beaune et Lyon, de 12h à 19h

Évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 11h à 19h

Évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Annemasse, de 13h à 19h

Évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 12h à 19h

Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 14h à 17h

Dans le sens des retours



Samedi 27 décembre :

Évitez l’autoroute A4, entre Strasbourg et Metz, de 12h à 14h

Évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 10h à 16h

Évitez l’autoroute A6, entre Lyon et Beaune, de 12h à 18h

Évitez l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 12h à 18h

Évitez l’autoroute A46 et la route nationale 346, pour le contournement Est de Lyon, de 10h à 15h

Évitez l’autoroute A40, entre Annemasse et Mâcon, de 11h à 21h

Évitez le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre l’Italie et la France, de 12h à 21h

Dimanche 28 décembre :