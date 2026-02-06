BYD, ce nouveau géant chinois de l’automobile mondiale, montre d’inquiétants signes de faiblesse

6,9 % de progression. Voilà le chiffre de l’augmentation des ventes de Byd dans le monde en 2025, avec 4 545 423 autos écoulées l’année passée. La plupart des grands groupes automobiles se contenteraient volontiers d’un tel chiffre de hausse mais dans l’histoire récente de BYD, c’est une déception : le numéro 1 de l’automobile chinois visait initialement plus de 5 millions de voitures neuves écoulées dans le monde en 2025, avant de revoir ses objectifs à la baisse en raison de résultats moins bons que prévu.

Et l’année 2026 démarre très mal pour BYD : sur le mois de janvier, BYD revendique très exactement 210 051 véhicules livrés dont 205 518 voitures particulières. C’est une chute de 29,1 % par rapport au même mois de l’année 2025, avec plus précisément une baisse de 28,5 % de ses ventes de véhicules hybrides rechargeables alors que les modèles 100 % électriques reculent de 33,6 %. A noter, d’ailleurs, que BYD vend désormais davantage de voitures hybrides rechargeables dans le monde que de modèles 100 % électriques.

Il y a quand même du positif à l’exportation

Il y a tout de même une bonne nouvelle pour BYD : le niveau de ses exportations augmente. De plus de 51 %, même, avec des volumes qui représentaient sur ce dernier mois la moitié du nombre total de véhicules produits !

Voilà aussi pourquoi BYD met désormais « le paquet » sur l’exportation de ces véhicules, après avoir changé son fusil d’épaule sur les marchés comme le nôtre : plutôt que ses véhicules électriques jugés souvent trop cher malgré leur compétitivité, BYD signe désormais des records sur le Vieux Continent avec des voitures hybrides rechargeables au prix défiant toute concurrence. En 2025, le modèle hybride rechargeable le plus vendu d’Europe était d’ailleurs le Seal U DM-i. Sur le papier, les nouvelles Seal 6 DM-i, Atto2 DM-i et surtout Sealion 5 DM-i possèdent tout pour se vendre en masse chez nous. La production localisée au sein de l’Union européenne (en Hongrie) doit aussi permettre à BYD d’augmenter significativement ses volumes de vente en Europe et surtout, d’en finir avec les taxes douanières à l’importation.

Mais que se passe-t-il en Chine ?

Ce repli des ventes de BYD en Chine, qui avait déjà commencé à se faire sentir sur la seconde moitié de l’année 2025 (c’est même le cinquième mois consécutif de baisse des ventes comme le rappellent les journalistes de Reuters), représente tout de même un élément inquiétant pour ce jeune constructeur qui devrait théoriquement rester dans une phase de forte croissance. Alors que la fiscalité est en train de se compliquer au sein de l’Empire du Milieu avec des conditions moins intéressantes pour les clients qui achètent des voitures électriques et hybrides rechargeables neuves, BYD souffrirait aussi sur son marché domestique de la concurrence de marques en plein essor comme Xiaomi, Xpeng, Leapmotor ou même son « vieux » rival Geely. Attendons de voir s’il s’agit d’un phénomène ponctuel, après une période où BYD a été parfois critiqué par l’administration chinoise pour des nombres d’immatriculation gonflés « artificiellement », où d’un problème plus profond.