Le marché des flottes profite à de nouveaux acteurs pas forcément venus de Chine

Avec 723 694 immatriculations, le marché entreprises dégringole de 8,64 % sur l’ensemble de l’année 2025

Dans ce contexte morose, les constructeurs français sauvent les meubles. Derrière les marques allemandes souffrent face à la forte émergence de nouveaux acteurs.

Des acteurs historiques chahutés

Les constructeurs français parviennent (pas tous) à se maintenir à flot. Renault « accuse un repli de 4,83 % sur un an » constate l’Arval Mobility Observatory. Ce qui ne l’empêche pas de sauver les meubles. La marque au losange reste en pole position (24,4 % de PDM) grâce à l’efficacité de ses utilitaires et de ses piliers comme la Clio. Et si ces volumes baissent, sa part de marché progresse.

La situation est plus complexe pour le groupe Stellantis. Si Peugeot tente de résister, Citroën boit la tasse avec un plongeon vertigineux de plus de 15 %. Le renouvellement des gammes se fait attendre et les gestionnaires de flottes semblent perdre patience. Mais le fait marquant vient de la perte d’influence des modèles allemands.

La fin de l’hégémonie allemande ?

Le premium allemand, autrefois roi des parkings d’entreprises, est à la peine. Mercedes et BMW voient leurs immatriculations s’effondrer (respectivement -18 % et -27 %). Audi recule quant à lui de plus de 5 %.

Ce, pour une raison purement pragmatique. Le coût total de possession (TCO) des modèles prémiums devient prohibitif. Les entreprises serrent la vis et les « Car Policies » éliminent les modèles trop onéreux au profit de solutions plus rationnelles. Ce qui permet l’émergence de nouvelles marques.

Les nouveaux maîtres du jeu

Pendant que les géants vacillent, les challengers jubilent. Dacia confirme son statut d’alternative sérieuse, mais ce sont surtout Skoda (+ 11 %) et Cupra (+ 30 %) qui tirent leur épingle du jeu en offrant le compromis idéal entre image et budget.

L’offensive chinoise prend corps de façon spectaculaire. Les progressions de BYD (+ 140 %) et MG (+ 114 %) prouvent que les barrières psychologiques sautent dès que l’autonomie et le prix sont au rendez-vous.

L’Arval Mobility Obsrevatory « observe une recomposition profonde du paysage, marquée par l’érosion des leaders historiques, la volatilité des marques généralistes et la montée en puissance de nouveaux acteurs, notamment électriques ».