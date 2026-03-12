Sauvés par leur SUV électrique chinois ? Un missile iranien explose à côté de leur BYD Atto3, les 5 occupants s’en tirent
Au moment où un missile iranien s’est abattu à Jérusalem, cinq personnes se trouvaient dans un BYD Atto3 présent sur le lieu de l’explosion. Ils en ont réchappé miraculeusement.
Chez nous, les principales conséquences de la guerre entre les Etats-Unis et l’Iran se font ressentir au moment de faire le plein de carburant avec des prix qui ont beaucoup augmenté depuis quelques jours. Mais pour les habitants d’Israël ou des pays du Golfe, ce conflit peut générer des problèmes bien plus graves puisqu’il est devenu possible d’y voir des missiles et des drones iraniens viser des bâtiments juste à côté de chez soi.
Prenez par exemple les cinq occupants de ce Byd Atto3 qui roulaient dans la banlieue de Jérusalem au début du mois de mars sur l’autoroute. Un missile iranien s’est abattu à quelques mètres de la voiture, qui s’est retrouvée ensuite dans le cratère formé par l’explosion !
Pas de blessés graves
D’après le Time of Israël, le conducteur a été légèrement blessé à la tête au moment où la voiture a tapé contre les débris formés par le cratère et deux passagers de l’auto ont également été bien secoués. La voiture est aussi très abîmée sur toute sa carrosserie.
Mais le véhicule a protégé tout le monde des projectiles du missile et des autres dangers liés à la déflagration de l’explosion. Sachant qu’on ne parle évidemment pas d’un véhicule blindé, on peut imaginer qu’ici les occupants du véhicule ont eu de la chance, même si certains ont pointé la robustesse du SUV électrique chinois de façon un peu rapide.
Chez nous, le BYD Atto3 vient de s’améliorer
Rappelons que le BYD Atto3 vient de recevoir d’importantes améliorations techniques sur notre marché avec également une forte hausse de sa puissance maximale. Mais attention, il n’est toujours pas conçu pour résister à ce genre de situation extrême…
