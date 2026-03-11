Une station-service fait le tour des médias avec son litre de diesel à 2,97€ (elle s’est un peu calmée depuis)

Les automobilistes français, en tout cas ceux disposant d’un véhicule équipé d’un moteur fonctionnant avec de l’énergie fossile, suivent avec effroi l’évolution des prix du carburant en France depuis quelques jours. Et on a atteint un nouveau record impressionnant en la matière hier, dans la région nouvelle-Aquitaine au Centre-Ouest du pays et plus précisément dans la petite commune de Vasles.

Comme l’ont rapporté les journalistes de France 3 Régions, cette commune rassemblant un peu moins de 2 000 habitants et disposant d’une seule station-service (de la franchise « Avia ») affichait des prix complètement fous hier mercredi 10 mars : 2,96€ pour un litre de sans-plomb 95 et carrément 2,97€ pour un litre de diesel !

Ça s’est (un peu) calmé

Ces chiffres ont logiquement fait le tour des médias depuis hier, tant ils illustrent parfaitement la hausse parfois exagérée des prix constatés à la pompe en certains endroits du pays depuis le début du conflit entre les Etats-Unis et l’Iran et les fortes perturbations du marché mondial du pétrole qui ont suivi.

A noter qu’ils sont redevenus à peine plus raisonnables aujourd’hui : d’après le site « Essence & Co », la station propose actuellement du sans-plomb 98 à 2,38€ et du diesel à 2,56€ du litre. Des niveaux suffisants, tout de même, pour donner envie de rouler en voiture électrique !

La France va utiliser ses réserves stratégiques

Comme viennent de l’écrire les journalistes du Parisien, la France et le reste des pays membres de l’Agence Internationale de l’Energie viennent de décider de mettre à profit les réserves stratégiques à la hauteur de 400 millions de barils (sur environ un milliard de barils que compte actuellement l’OCDE). C’est la première fois que l’AIE décide d’un prélèvement aussi gros dans ses stocks depuis leur création il y a un demi-siècle.

De son côté, le patron des centres Leclerc et Super U Michel-Edouard Leclerc promet que le prix du carburant affiché à la pompe dans ses stations va baisser de 30 centimes d’euro en quelques jours après des négociations avec les raffineurs de pétrole.

Hier mardi 10 mars, le prix moyen du diesel en France était de 2,01€ le litre comme le rapportaient les journalistes de Ouest-France (contre 1,84€ pour le sans-plomb 95, légèrement moins impacté).