Citroën We Care, Peugeot Allure Care, Nissan Privilège, Toyota Relax ou encore Dacia, les constructeurs proposant des garanties prolongées se bousculent au portillon. Le principe est assez simple, à partir du moment où l’on continue de faire entretenir son auto dans le réseau en temps et en heure, la garantie se prolonge.

Suzuki se lance également dans la bataille avec le même but, engendrer des « entrées atelier » afin de faire vivre le service après-vente du constructeur. Toutefois, il pousse le bouchon plus loin en proposant une garantie jusqu’à 10 ans ou 200 000 km.

Les conditions pour en bénéficier sont plutôt simples : « À l’issue de la garantie constructeur initiale de 3 ans ou 100 000 km, de la réalisation d’un pré-diagnostic conforme et d’un entretien, effectués simultanément chez un réparateur agréé Suzuki, le véhicule bénéficiera d’une nouvelle garantie de 12 mois supplémentaires/15 000 ou 20 000 km, selon le plan d’entretien propre à chaque véhicule. » La garantie est alors renouvelée chaque année jusqu’à ce que le véhicule atteigne 10 ans ou 200 000 km.

Les équipements multimédias hors jeu

À noter toutefois, que si cette garantie couvre les pannes d’origine mécanique, électrique et électronique, elle ne couvre pas les équipements multimédias, mais elle est cessible en cas de revente.

Enfin, Suzuki permet à un véhicule qui n’a pas toujours été entretenu dans le réseau de pouvoir en profiter. La voiture doit être âgée de trois à dix ans avec un kilométrage inférieur à 200 000 km, avoir réalisé un diagnostic et un entretien périodique conforme à la préconisation de Suzuki.