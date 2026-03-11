En option, le nouveau Nissan X-Trail restylé ose une calandre presque « Audi Sport »

Le Nissan X-Trail de quatrième génération existe sur notre marché depuis 2022. Ce SUV à 7 places passe aujourd’hui par la case « restylage » avec des modifications moins marquées que celles apportées en 2024 à son petit frère le Qashqai, reposant sur la même plateforme technique.

Les boucliers évoluent légèrement et la calandre reste quasiment la même. Les feux arrière gagnent aussi une nouvelle signature à LED et Nissan offre désormais des finitions bi-ton pour le Bleu Sukumo et le Sable Miho. Surtout, le constructeur japonais ajoute au catalogue une finition « N-Trek » en haut de gamme ajoutant des boucliers plus agressifs, « avec des matériaux conçus pour une utilisation intensive et fréquente ». Notons la présence de trois encoches au-dessus de la calandre, rappelant un peu celles présentes sur l’Audi A1 elles-mêmes inspirées de celles du Sport Quattro et de certains modèles d’Audi Sport.

Des changements discrets à l’intérieur, mais pas sur les moteurs

L’habitacle du X-trail restylé comporte de nouvelles combinaisons de matériaux et une interface de bord intégrant désormais les services Google dont l’assistant à commande vocale.

Côté motorisations, l’engin reste fidèle à la technologie e-Power utilisant un moteur électrique pour entraîner les roues et tirant son énergie du moteur thermique utilisé comme simple générateur (système hybride non rechargeable). Avec deux roues motrices en traction et 204 chevaux en version de base, ou quatre roues motrices (via deux électromoteurs) et 213 chevaux en déclinaison E-4orce que nous avions notamment testée sur la glace finlandaise il y a deux ans.

On ne connaît pas encore les prix français

Nissan France ne précise pas encore les prix de ce X-Trail restylé, alors que l’engin est actuellement affiché à 44 650€ en version à deux roues motrices (ou 37 650€ via une remise). A noter que ses 128 g/km de CO2 lui donnent droit à un malus écologique français 2026 de 818€ au minimum, auquel il faudra sans doute ajouter le malus masse.