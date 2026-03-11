Le Jaecoo 5, nouveau SUV hybride chinois pas cher, a déjà un problème en France

Il y a quelques jours, la rédaction Caradisiac essayait le Jaecoo 7. Premier modèle lancé chez nous de cette marque du groupe Chery qui espère bien rattraper MG et BYD sur notre marché, ce SUV hybride rechargeable de 4,5 mètres de long s’attaque aux modèles familiaux avec une addition canon quoique moins spectaculaire que celles des BYD Sealion 5 et autres MG EHS fortement remisés.

Et voilà cette fois le Jaecoo 5. Comme son nom l’indique, il vient se positionner au-dessous du Jaecoo 7 dans la gamme du constructeur avec une longueur de 4,38 mètres, soit 5 cm de moins que le MG ZS Hybrid + déjà bien installé sur le marché européen. Comme ce dernier, il embarque une motorisation full hybride (avec 143 chevaux thermiques sortis par un bloc 1,5 litre essence turbo et 204 chevaux électriques, produisant 224 chevaux en puissance maximale combinée). La batterie est d’une capacité brute de 1,83 kWh, un chiffre classique chez les véhicules à hybridation simple non rechargeable.

Une copie du Jaecoo 7 en réduction

Esthétiquement, il ressemble presque comme deux gouttes d’eau au Jaecoo 7 avec sa face avant à la calandre imposante et ses proportions inspirées des Land Rover Range Rover.

Profitant d’un habitacle joliment présenté (combiné d’instrumentation de 8,9 pouces, tablette tactile de 13,2 pouces, habillages plutôt léchés en finition haut de gamme « Exclusive »…), ce Jaecoo 5 se contente en revanche d’un coffre de 410 litres seulement.

26 990€, c’est plus cher que le MG ZS

Jaecoo France annonce un prix de base fixé à 26 990€ et une addition de 28 990€ pour la finition Exclusive haut de gamme ajoutant les caméras périphériques, la sellerie en cuir synthétique avec sièges ventilés, le hayon électrique ou encore le toit vitré panoramique.

C’est une addition similaire à celle d’un Dacia Duster Hybrid 155 Expression (certes moins bien équipé) mais surtout bien plus élevée que celle du MG ZS Hybrid + de 195 chevaux, facturé 23 490€ en version de base et même 21 490€ actuellement avec une remise ! Ajoutons à cela un malus écologique 2026 de 310€ au minimum (120 g/km de CO2 et 5,3 L/100 km) et vous obtenez un SUV hybride sensiblement plus cher que le MG ZS Hybrid + plaisant tant aux clients européens.

A noter que Jaecoo ajoute aussi une version à hybridation simple au catalogue du 7, doté du même groupe motopropulseur (224 chevaux donc) et affiché à 29 990€. Là aussi, c'est plus cher que le MG EHS Hybrid+ actuellement affiché à 27 490€ grâce à une remise de 5 000€.