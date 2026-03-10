Une pub Land Rover copiée une nouvelle fois par un constructeur chinois

Souvenez-vous : il y a quelques mois en 2025, le constructeur Chery tentait de reproduire la performance du Range Rover Sport dans son Dragon Challenge consistant à monter les marches du Mont Tianmen. Un défi raté qui endommageait au passage le monument historique. En 2026, la firme anglaise est victime d'un nouveau plagiat venu de Chine. Mais cette fois, les dégats ne sont heureusement que numériques.

Dans sa dernière campagne publicitaire chargée de promouvoir le SUV V9X, la marque Wey manque clairement d'inspiration. L'un des visuels reprend en effet fidèlement celui du Range Rover Sport avec un homme bras tendu se tenant debout devant la calandre du modèle avec de la fumée rouge en guise d'arrière plan. Une mise en scène immédiatement décriée par les internautes.

Des excuses du dirigeant du groupe

Devant les accusations de plagiat, le dirigeant de l'entité Great Wall Motor Wei Jiangjun -propriétaire de la firme Wey- se trouve dans une position délicate sur les réseaux sociaux chinois. Il déclare en ligne : "Il ne peut pas y avoir de justification. Je présente ici mes excuses à Land Rover, au créatif de la photo originale, et à ceux qui m'accordent leur confiance. Great Wall Motor et moi-même prendront toutes nos responsabilistés légales et financières devant cela". Aucune poursuite n'est pour l'instant engagée par Land Rover.