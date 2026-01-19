Sans faire les gros titres et loin de Dacia, Land Rover a aussi gagné le Dakar 2026 avec le Defender

Comme en endurance ou en championnat du monde des rallyes, il existe plusieurs catégories de voitures au Dakar. Toutes les usines visant la victoire au classement général évoluent dans la catégorie T1 +, réservée à de vrais protos de compétition spécialement conçus pour la course en rallye-raid. Le Dacia Sandrider victorieux cette édition 2026 (devant Ford et Toyota avec des véhicules similaires) est ainsi une vraie « Formule 1 » tout-terrain, comme tous ses concurrents.

A l’opposé du classement du Dakar, on trouve la catégorie « Stock » ouverte aux véhicules de série préparés pour la compétition. Ces modèles conservent le châssis du modèle routier et ont droit à un certain nombre de modifications de leurs suspensions, de leur motorisation et de leur habitacle histoire de les adapter aux contraintes de la compétition en rallye-raid.

Le Defender D7X-R a dominé le classement

Moins suivie que la catégorie reine puisque les autos engagées dans cette classe ne visent pas le classement général, la catégorie « Stock » a été dominée cette année par Land Rover. Il faut dire que le constructeur anglais avait mis les gros moyens avec un engagement qui ressemblait davantage à celui d’une usine en catégorie T1 + : trois équipages étaient alignés en Arabie Saoudite par le constructeur, avec notamment Stéphane Peterhansel parmi les pilotes.

Et c’est finalement le Defender D7X-R numéro 502 de Rokas Baciuska et Oriol Vidal qui s’est imposé, devant celui de Sara Price et Sean Berriman. Stéphane Peterhansel, lui, a terminé quatrième de la catégorie avec son navigateur Michaël Metge derrière le meilleur des Toyota Land Cruiser.

A 10 heures du vainqueur au général

Le Defender victorieux a mis un peu plus de 58 heures pour terminer le Dakar 2026, contre 48 pour le Dacia Sandrider de Nasser Al-Attiya victorieux au classement général. C’est la différence entre un pur proto de course et un 4x4 de route simplement adapté à la compétition !