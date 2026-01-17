C'est fait, Dacia a gagné le Dakar mais Sébastien Loeb devra encore attendre après dix ans de tentatives

L’édition 2026 du Dakar a été très disputée entre les trois écuries d’usine Dacia, Ford et Toyota. Mais alors que les deux premières citées avaient été finalement battues par Toyota l’année dernière, c’est bien un Dacia Sandrider qui est arrivé en premier à l’arrivée finale cette année.

Le Qatari Nasser Al-Attiya et son copilote Fabian Lurquin remportent en effet le plus connu des rallye-raids au volant de leur proto Dacia. C’est la première fois que cet engin, conçu avec l’aide des Anglais de Prodrive, s’impose dans l’épreuve et c’est aussi la toute première fois que la marque s’offre le Dakar.

Pour Sébastien Loeb, il faudra encore attendre

L’équipage de Nasser Al-Attiya a été le plus régulier sur l’ensemble de l’épreuve et pour le Qatari, c’est déjà la sixième victoire au classement général du Dakar. Très en verve jusqu’au milieu de la semaine, les protos de Ford ont vu les chances de victoire s’éloigner à cause de problèmes mécaniques. Et cette fois, les Toyota n’ont pas pu compter sur la fiabilité pour coiffer au poteau les autres.

Pour Sébastien Loeb, qui fêtait ici les dix ans de sa toute première participation au Dakar (avec le Peugeot 2008 DKR à l’époque), il faudra donc encore attendre pour gagner. Cette fois, il a perdu beaucoup de temps notamment lors de la neuvième étape à cause d’un gros problème de direction assistée. Il ne monte finalement pas sur le podium, battu sur le fil par le Ford Ranger de Matthias Ekstrom (Nani Roma est second sur un autre Ford).

La revanche en 2027 ?

Sébastien Loeb aura-t-il l’occasion de viser une nouvelle fois la victoire l’année prochaine ? Tout cela dépendra d’abord de l’avenir du programme de Dacia, dont c’était déjà la seconde saison. Ford devrait revenir pour gagner l’année dernière et Toyota fait partie des marques durablement engagées en rallye-raid. En 2024, c’est Audi qui l’avait emporté avec son proto hybride au terme de sa troisième participation et à l’époque, c’était la touche dernière chance de l’emporter pour le géant allemand de l’automobile premium.