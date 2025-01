Et à la fin, c'est Toyota qui gagne le Dakar 2025

On ne parlait que de ces deux-là avant le coup d’envoi du Dakar 2025 : les nouveaux protos de Ford et Dacia, les Ranger Raptor T1+ et Sandrider. Surtout qu’ils étaient pilotés par des pilotes aux noms prestigieux, comptant notamment l’Espagnol Carlos Sainz chez la marque américaine et le nonuple champion du monde français Sébastien Loeb chez la Roumaine.

Dès les premières étapes, pourtant, ces équipages ont été décimés par les accidents. On a d’abord perdu Sainz et son Ranger puis Sébastien Loeb et son Dacia, tous deux exclus par les organisateurs pour des raisons de sécurité (les arceaux de leurs véhicules avaient été touchés dans des accidents).

Ajoutez à cela quelques soucis pour les autres favoris comme Nasser Al-Attiyah (sur Dacia aussi) et vous obtenez un pont d’or pour les Toyota GR DKR Hilux Evo et leur fiabilité redoutable. C’est finalement le Saoudien Yazeed Al-Rajhi qui s’impose grâce à l’équipe belge Overdrive soutenue par Toyota, devant l’autre Hilux de Henk Lategan sous la bannière du Toyota Gazoo Racing. Le Ford Ranger Raptor T1+ de Mattias Ekström monte quand même sur le podium pour la première participation du modèle, devant le Dacia Sandrider d’Al-Attiyah qui le rate de peu.

Toyota encore loin de Mitsubishi

Dans l’histoire du Dakar, Mitsubishi reste largement en tête des constructeurs automobiles les plus titrés avec 12 victoires entre 1985 et 2007. On compte ensuite Peugeot et ses 7 victoires acquises entre 1987 et 2018, alors que ce n’est que la quatrième victoire au général pour Toyota dans le classement des voitures (sa première ne date que de 2019).

Pour rappel, c’est Audi qui l’avait emporté pour la toute première fois l’année dernière avec son très sophistiqué proto hybride.