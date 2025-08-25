300 km/h pendant plus d'une semaine avec le concept Mercedes AMG GT XX

Tous les constructeurs aiment se lancer des défis, souvent pour prouver en interne de quoi ils sont capables, mais surtout pour mettre la pression auprès de la concurrence. Le dernier en date nous vient de Mercedes qui a souhaité faire le tour du monde en huit jours, en référence au célèbre roman de Jules Verne, rien que cela.

Bien sûr, la marque allemande n’a pas choisi une berline diesel capable de parcourir plus de 1 000 km avec un plein. C’est un concept électrique qui s’est chargé de relever ce défi, mais pas n’importe lequel.

C’est ainsi que le concept AMG GT XX a parcouru 40 075 km en moins de huit jours (7 jours, 13 heures et 24 minutes exactement), soit l’équivalent de la circonférence de la Terre à l’équateur.

Pour atteindre cette performance, deux facteurs sont primordiaux. La vitesse bien sûr, Mercedes indique que la vitesse de croisière de 300 km/h « offrait le compromis idéal entre vitesse sur circuit et recharge ». Le ravitaillement en électron est aussi primordial, mais sur ce point, la puissance de 850 kW est un sérieux allié. Une capacité que le réseau de distribution ne peut suivre à ce jour, avec des bornes de 350 kW maximum observées le plus souvent. Mercedes indique pouvoir récupérer 400 km d’autonomie en seulement cinq minutes.

Au total, le concept Mercedes AMG GT XX a battu 25 records de vitesse (dont celui de parcourir 5 479 kilomètres en 24 heures, soit 1 518 kilomètres de plus que le record précédent). Pour assurer le coup, deux exemplaires se sont lancés sur le circuit de développement de Nardo, en Italie. Ce test a aussi permis de confirmer la résistance des batteries et la qualité de leur système de refroidissement puisqu’en plus de la vitesse moyenne très élevée et des très hautes puissances de recharge, la température extérieure a avoisiné les 35 degrés.

Une batterie encore mystérieuse

En plus de bénéficier d’un aérodynamisme très soigné (Cx de seulement 0,198), le concept AMG GT XX profite de trois électromoteurs d’une puissance cumulée de plus de 1 360 ch. En roulant à 300 km/h pendant ce record, il lui restait de la marge puisque la Vmax atteint 360 km/h.

Côté batterie, la marque n’a pas encore communiqué sa capacité, donnée pourtant primordiale. Il faut pour le moment se contenter du type de leur conception, cylindrique.