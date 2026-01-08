Janvier

Renault Filante (Thermique)

C’est le 13 janvier prochain que Renault dévoilera le Renault Filante, un SUV de cinq mètres de long. Un modèle qui sera produit à Busan en Corée du Sud, mais dont Renault annonce qu’il pourrait arriver sur d’autres marchés. Mais aux dernières nouvelles, il ne devrait pas être disponible en France. Dommage, car ce modèle dont le style est encore tenu secret devrait mériter le détour.

Volvo EX60 (Électrique)

Il y aura sans doute du beau monde à Stockholm en Suède le 21 janvier prochain pour la présentation d’un SUV d’importance pour Volvo, puisqu’il s’agit du nouveau Volvo EX60. Alors qu’il était censé remplacer le Volvo XC60, le modèle le plus vendu de Volvo (1,5 million d’exemplaires), ce nouveau modèle électrique viendra se placer aux côtés de son ancêtre thermique, qui devrait rester au catalogue encore pendant quelques années. Ce modèle a d’ailleurs bénéficié d’un deuxième restylage afin de rester à la page. Quant au Volvo EX60, il sera produit dans l’usine de Torslanda en Suède et utilise la plateforme SPA3, une base technique qui combine système de propulsion, systèmes électriques et électroniques. Avec la motorisation la plus efficiente, ce modèle sera capable d’afficher une autonomie de plus de 620 km, ainsi que l’a annoncé le constructeur en présentant une photo de la silhouette du futur modèle.

Février

BYD Sealion 08 (Thermique & Électrique)

Ce modèle remplacera le SUV BYD Tang dans le catalogue du constructeur chinois. Pour le moment on ne connaît de lui qu’une photo dans la pénombre, mais on devrait en savoir plus prochainement. Ce modèle devrait disposer de motorisations 100 % électriques, mais aussi d’une ou plusieurs motorisations PHEV à grande autonomie électrique. Il pourrait être disponible en cinq et sept places.

Mazda CX-5 (Thermique) Début 2026

Mazda renouvelle son grand SUV Mazda CX-5. Pour cette troisième génération, la marque japonaise fait évoluer en douceur le style de son modèle. Au passage, le SUV japonais grandit de 11 cm (4,69 cm) ce qui profite à l’empattement et de ce fait, à l’espace intérieur. De plus, le volume de coffre passe de 522 litres à 583 litres. Au lancement, ce modèle disposera d’une motorisation micro-hybride 24V de 141 ch avant que n’arrive une motorisation hybride inédite basée sur le moteur essence SkyActiv-Z.

Toyota Hilux (Thermique & Electrique)

Disponible au lancement uniquement en version électrique, le nouveau pick-up Toyota Hilux risque de ne pas trouver de nombreux acheteurs parmi les professionnels. Car le modèle est cher (69 000 €) et peu performant en ce qui concerne son autonomie à cause de « petites » batteries de 59,2 kWh qui lui autorisent seulement 257 km entre chaque recharge. Il faudra sans doute attendre quelques mois qu’une version hybride 48 volts fasse son apparition pour que ce pick-up retrouve la faveur des professionnels.

Mars

BMW iX3 (Électrique)

Voici qu’arrive en concession le nouveau SUV BMW iX3. Un modèle qui inaugure la nouvelle plateforme « Neue Klasse » ainsi que le style du même nom. Grâce à cette base technique conçue pour les véhicules électriques, ce modèle annonce 805 km d’autonomie avec une batterie NMC de 108 kWh. C’est également grâce à l’architecture 800 volts qui équipe cette plateforme que ce modèle peut passer de 10 à 80 % de charge en vingt minutes, la puissance de charge étant de 400 kW ! Pour le fun, en version 50 xDrive deux moteurs électriques, d’une puissance cumulée de 470 ch (645 Nm de couple) entraînent cette belle bête.

Cupra Formentor VZ5 (Thermique)

Produit à seulement 4 000 exemplaires, le Cupra Formentor VZ5 va plaire aux amoureux du célèbre bloc cinq cylindres 2.5 TSI. Dans le compartiment moteur du Cupra Formentor VZ5, ce bloc développe une belle puissance de 390 ch et 480 Nm de couple. De quoi permettre de belles performances et de belles vocalises pour tous ceux qui auront la joie de prendre le volant de ce modèle d’exception.

Mercedes GLB et GLB EQ (Thermique & Électrique)

Le mois de mars marque l’arrivée du Mercedes GLB en concession. Grâce à la plateforme MMA, le Mercedes GLB EQ de 4,73 m de long embarque une architecture 800 volts qui lui permet des temps de recharge courts. Capable de transporter cinq ou sept passagers, ce modèle peut compter sur un empattement de 2,88 m pour qu’ils s’installent confortablement. Pour les bagages, le coffre affiche un volume de chargement compris entre 470 et 1 700 litres. De plus, les versions électriques disposent d’un « frunk » à l’avant de 127 litres. À bord, le Mercedes GLB reçoit l’apport du nouveau système MBUX Superscreen, composé de trois écrans (dont un de 14 pouces pour le passager) et doté d’une expérience numérique plus immersive avec Google Maps pour la navigation. Ce modèle existe aussi avec des blocs thermiques.

Avril

MG S6 EV (Électrique)

Le MG S6 EV se place dans la gamme du constructeur anglais (appartenant depuis 2006 au groupe chinois SAIC) au-dessus du nouveau S5. Avec ses 4,71 m de long, c’est un vrai SUV familial qui affiche désormais un assemblage rigoureux et des matériaux flatteurs confirmant la montée en gamme du constructeur. Ce modèle électrique est mû par un électromoteur de 244 ch associé à une batterie de 77 kWh pour une autonomie de 530 km (WLTP) et avec la même batterie en Dual Motor, il affiche une puissance cumulée de 490 ch et 485 km d’autonomie.

Peugeot 408 (Thermique & Électrique)

Voici qu’arrive l’heure du restylage pour le crossover Peugeot 408. Celui-ci devrait reprendre à son compte la face avant de la Peugeot 308 qui a été restylée il y a peu de temps. Au rayon nouveautés, elles seront peu nombreuses et concerneront principalement les dispositifs de sécurité active qui seront du dernier cri. L’infodivertissement devrait faire également l’objet d’une mise à jour, en revanche pour ce qui concerne les motorisations ce sera statu quo.

Porsche Cayenne Electric (Électrique)

On fête l’arrivée en concession pour le Porsche Cayenne Electric qui dispose comme le Macan Electric de la plateforme PPE de 800 volts. En version Porsche Cayenne Turbo Electric, les deux moteurs électriques développent la coquette puissance de 1 156 ch et 1 500 Nm de couple ! Moins performant, le Porsche Cayenne Electric (Cayenne Electric et Cayenne Turbo Electric, sont les deux versions commercialisées au lancement) adopte aussi une transmission intégrale et deux moteurs d’une puissance cumulée de 442 ch et 835 Nm de couple. Même avec cette puissance « limitée » les performances sont à la hauteur avec un 0 à 100 km/h en 4,8 secondes (vitesse maxi : 230 km/h), soit 2,3 secondes de plus que pour le Cayenne Turbo Electric dont la vitesse maxi est de 260 km/h !

Subaru Solterra (Électrique)

Plus qu’un simple restylage, le lifting dont bénéficie le Subaru Solterra (clone technique du Toyota bZ4X), en plus de lui donner un nouveau visage lui apporte des moteurs plus puissants affichant 338 ch contre 218 ch auparavant. De plus, la batterie passe de 71,4 kWh à 73,1 kWh ce qui permet à SUV d’afficher une autonomie de 500 km. Merci qui ? Merci, Toyota.

Mai

Jeep Recon (Électrique)

Le nouveau Jeep Recon n’arrivera pas chez nous tout de suite puisque ce sont les États-Unis qui auront la primeur de ce qui peut être considéré comme le Wrangler électrique de la marque américaine. Un Wrangler électrique plus moderne, puisqu’au lieu d’un châssis échelle, il se dote de la plateforme STLA Large de chez Stellantis. Ce modèle revendique 659 ch et 450 km d’autonomie.

Omoda 7 et 9 (Thermique)

Le groupe chinois Chery propose toujours plus de modèles pour l’exportation et avec les Omeda 7 et 9, il dispose de deux modèles à motorisation hybride rechargeable performante. Ainsi le modèle Omeda 7 s’équipe d’une motorisation thermique de 143 ch et d’un moteur électrique à l’avant qui hausse la puissance à 347 ch. Pour l’Omeda 9 si le moteur thermique est le même, il dispose de trois moteurs électriques (deux à l’avant, un l’arrière) et la puissance totale grimpe à 537 ch. Pour le premier, l’autonomie électrique (batterie de 18,3 kWh) est de 90 km, pour le second (batterie de 34,4 kWh) l’autonomie en mode électrique est de 145 km.

Juin

BMW X5 et BMW iX5 (Thermique & Électrique)

Lancement en plusieurs temps pour la nouvelle génération du BMW X5. Tout d’abord, le modèle thermique BMW X5 et l’inédit modèle 100 % électrique, puis en 2028. Oui, oui, en 2028, la version à hydrogène iX5 Hydrogen, un modèle dont la pile à combustible nouvelle génération est développée avec Toyota. Tous ces modèles, à l’image du BMW iX5 Hydrogen présenté camouflé par BMW, auront une silhouette musclée et une face avant d’inspiration « Neue Klasse ». En revanche, les BMW X5 et iX5 ne devraient pas disposer de la plateforme Neue Klasse, mais d’une plateforme CLAR (utilisée par l’actuelle génération) qui pourrait recevoir quelques améliorations.

Mazda CX-6e (Électrique & Électrique/Thermique)

Le Mazda EZ-60 a été dévoilé au Salon de Shanghai en avril dernier et il se nommera Mazda CX-6e chez nous. Ce qui a frappé en premier lieu c’est son écran central géant de 26,5 pouces ! Voilà de quoi bien voir toutes les fonctions intégrées et le multimédia. Utilisant la même technologie que la berline Mazda 6e, le SUV dispose d’une motorisation de 258 ch et une batterie de 77,9 kWh, lui autorisant selon les normes chinoises (moins contraignantes que la WLTP) une autonomie de 600 km. Mazda propose également une version avec un prolongateur d’autonomie. Il s’agit d’un petit moteur essence de 95 ch qui recharge une batterie de 31,7 kWh capable de parcourir 200 km avant de solliciter la motorisation thermique.

Juillet

Audi Q7 et Q9 (Thermique)

La nouvelle génération de l’Audi Q7 ne marquera pas de rupture avec le modèle actuel. Et si Audi a présenté le concept C, censé définir le nouvel axe de design de la marque aux anneaux, l’Audi Q7 ne s’en inspirera pas. Il devrait être plus proche du style de l’Audi Q6 thermique avec des proportions en hausse. Toujours disponible en version 7 places, ce modèle qui existera aussi en version Audi SQ7 (peut-être avec un V8 ?) reprendra la plateforme PPC Audi qu’utilisent déjà les Audi A5, A6 et Q5 thermiques. Dans la catégorie des SUV « très » familiaux, l’Audi Q7 ne restera pas solitaire longtemps, puisqu’Audi prévoit un SUV Audi Q9 plus grand et doté de sept places assises qui arrivera quelques semaines après la première apparition de la nouvelle génération d’Audi Q7.

Toyota Rav4 (Thermique)

Nouveau look et modernisation à tous les étages pour ce modèle qui reprend la plateforme TNGA de l’actuelle génération et sera proposé en hybride simple 183 ch (traction) et 191 ch (4x4) ou PHEV avec deux roues motrices (ce qui est une nouveauté) de 268 ch et 304 ch (4x4). Pour les modèles PHEV, il s’agit d’un système hybride rechargeable de dernière génération avec une batterie plus grosse (22,7 kWh au lieu de 18,1 kWh) qui permettra une hausse de l’autonomie électrique qui passe de 75 à 100 km. Les accélérations sont, selon le constructeur, plus toniques avec cette nouvelle motorisation. Le chargeur est désormais de 50 kW ce qui permet une recharge de 10 à 80 % en 30 minutes. Le RAV4 de sixième génération (la première date de 1994) inaugure un nouvel écran multimédia de 12,9 pouces (10,5 pouces auparavant) qui utilise une nouvelle plateforme logicielle (Toyota Arene) et un inédit système multimédia dont la prise en main et l’ergonomie progressent par rapport à la précédente génération.

Août

DS N° 7 (Thermique & Électrique)

DS Automobiles a dévoilé il y a peu de temps une vidéo d’un modèle représentant la nouvelle génération de son DS 7 qui se nomme désormais DS N° 7. Si les illustrations fournies (qui sont de mauvaise qualité) montrent encore un modèle camouflé, elle prouve que la face avant du modèle va être plus imposante qu’aujourd’hui. Ce modèle devra beaucoup au DS N° 8 puisqu’il reprend la même plateforme STLA Medium et devrait aussi puiser dans ses motorisations électriques. Ainsi les trois motorisations électriques du DS N° 8 seront proposées (de 230 ch à 350 ch en deux ou quatre roues motrices). Pour l’offre thermique (dont le DS N° 8 est privé pour le moment) ce sera un bloc MHEV de 145 ch et une motorisation PHEV de 195 ch. Ce modèle devrait afficher 4,70 m de long et sera produit à Melfi en Italie.

Septembre

MG S9 PHEV (Thermique)

C’est sur le site Euro NCAP que l’on découvre le nouveau modèle de chez MG (avec une très petite photo de basse qualité), le MG S9 PHEV, car ce grand SUV de 4,90 m de long a obtenu cinq étoiles au crash-test Euro NCAP. Voilà qui est de bon augure pour ce modèle qui comme son nom l’indique utilise une motorisation hybride rechargeable pour se déplacer. On attendra quelques jours pour en savoir plus et savoir si ce modèle peut transporter cinq ou sept personnes, car il devrait être présenté rapidement avant une arrivée en concession qui pourrait être effective vers la fin de l’été.

Octobre

Mercedes Baby G (Thermique & Électrique)

Petit frère du Mercedes Classe G, le futur Mercedes Baby G (un patronyme officieux) reprendra le design du Mercedes Classe G, mais en mesurant quelques centimètres de moins (il devrait être de la taille d’un Mercedes GLB). Ce modèle se différenciera principalement du Mercedes Classe G par l’utilisation d’une base moderne (on pense à la plateforme MMA de la Mercedes CLA) au lieu d’un châssis échelle. Ce modèle sera disponible avec des motorisations électriques et thermiques, mais il est encore trop tôt pour savoir lesquelles. Quoi qu’il en soit, ce modèle devrait être comme son grand frère un vrai tout-terrain avec une garde au sol élevée et des angles d’attaque et de chasse lui permettant d’être à l’aise sur un terrain défoncé.

Novembre

Alfa Romeo Stelvio (Thermique + Électrique)

Le futur Alfa Romeo Stelvio a pris un peu de retard, la marque décidant de produire le modèle actuel jusqu’en 2027, il est fort probable que la marque italienne nous propose un aperçu, peut-être sous la forme d’un concept-car, de la nouvelle génération du Stelvio afin de nous faire patienter. C’est un modèle d’importance pour la marque, car ce sera l’un des fers de lance avec la nouvelle Alfa Romeo Giulia qui a également pris du retard. C’est qu’au départ ces modèles devaient n’être proposés qu’en 100 % électrique. Mais les ventes d’électriques n’étant pas aussi importantes que prévues, Alfa Romeo a été contraint de revoir sa copie en intégrant des motorisations hybrides, ce qui a pris un peu de temps. Basé sur la plateforme STLA Large, ce modèle utilisera donc des motorisations électriques performantes, mais aussi des blocs thermiques hybrides : MHEV et PHEV.

Décembre

BMW iX4 (Électrique)

Alors que l’actuelle génération du BMW X4 a disparu du catalogue du constructeur (il n’est disponible que sur stock), BMW va renouveler son modèle, mais uniquement dans une inédite version électrique BMW iX4. Celle-ci va disposer de la nouvelle plateforme Neue Klasse inaugurée par le BMW iX3. Un BMW iX3 qui va servir d’inspiration pour les lignes du futur BMW iX4 même si ce dernier a toujours un profil fastback plus sportif. Cela devrait améliorer sa signature aérodynamique et lui permettre d’afficher un peu plus d’autonomie électrique que le BMW iX3 dont il utilisera les motorisations.

Skoda « 7S » Space (Électrique)

Préfiguré par le concept-car Skoda Vision 7S, le futur grand SUV électrique de la marque tchèque devrait parler de lui lors de sa présentation en fin d’année pour une commercialisation en 2027. Nouveau porte-drapeau de la marque, ce modèle reprendra le style « Modern Solid » que va inaugurer le SUV urbain électrique Skoda Epiq. Ce grand SUV pourrait se nommer Space et il disposera d’une grosse batterie et affichera 600 km d’autonomie. De plus, il pourra transporter sept personnes dans son habitacle qui se promet d’être spacieux.