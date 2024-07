En Bref

SUV électrique

7 places

Autonomie WLTP : 530 km

Le nouveau géant de l’automobile électrique accélère progressivement sur le marché européen avec pour objectif de surpasser, l’américain Tesla, numéro 1 dans le domaine en 2023. En France, BYD propose une gamme composée de 6 modèles et comptera d’ici la fin de l’année 80 points de vente sur notre territoire. Le constructeur restyle aujourd’hui le Tang, l’un des fleurons de sa gamme. Ce SUV familial haut de gamme est un concurrent des Tesla Model X et BMW Ix, à la différence il coûte environ 30 000 € de moins.

dailymotion BYD Tang, le SUV de luxe à -30%

Lancé en 2022, en Europe, le Tang conserve son gabarit XXL de 4,97 m. D'un point de vue esthétique, le Tang conserve son look consensuel voir très banal. Les évolutions extérieures se concentrent sur l’aérodynamisme selon le constructeur avec l’arrivée de boucliers redessinés, d’une calandre fermée et de jantes « aéro ». Un moindre mal pour ce véhicule avoisinant les 2,5 tonnes sur la balance.

L’ambiance est cossue à bord du Tang, avec des matériaux des qualités (cuir Nappa, Alcantara), et l’incontournable double écran. Celui du centre est dorénavant plus grand. D’une diagonale de 15,6 pouces, il a la particularité d’être rotatif. Toutefois sa résolution et son ergonomie sont passables. Il s'avère heureusement réactif.

Il intègre une connexion 4G de série et des applications intégrées dont Spotify. Les connectivités Android er CarPlay sont aussi présentes. Il faut reconnaître que BYD propose pléthore d’équipements de série (toit panoramique, sièges massants, sono Dynaudio 12 HP, etc.) pour un prix de vente bien inférieur à la concurrence (si les tarifs officiels n’ont pas encore été communiqués, l’on se fie au modèle actuel, vendu à partir de 70 800 €).

Le BYD Tang « 2024 » conserve ses sept places et son grand coffre : comptez 940 litres en configuration 5 places (volume qui fond à 235 litres avec les 7 places). Dans ce domaine, une Model X exploite mieux les volumes avec 1 050 litres en 5 places.

Globalement, le chinois concède peu de défauts dans le domaine du transport de troupes. Les passagers sont chouchoutés et disposent de beaux volumes. L'espace pour les jambes au deuxième rang est XXL. Il peut être modulé grâce à la présence d’une banquette coulissante. On s’y sent bien à l’aise. Les dossiers sont en prime inclinables. L'accès à la troisième rangée de sièges est en revanche très basique. Seul le dossier bascule. On aurait aimé un système similaire à celui du Peugeot E5008 qui coulisse simultanément pour libèrer davantage l'accès.

Contrairement aux SUV familiaux traditionnels, le géant chinois ne se contente pas de strapontins mais propose de vrais sièges additionnels sur la troisième rangée, larges et très confortables. Un adulte mesurant au-delà d'1,80 m s'y sentira à l'aise, sans avancer exagerement la banquette du decond rang. Le Tang propose aussi des points de recharge USB-C à l’ensemble des occupants. Avec un bel espace à tous les niveaux le Tang a des arguments pour séduire des familles avec trois enfants.

Une batterie et une puissance XXL

BYD profite de ce restylage pour équiper son modèle d’une batterie plus grosse. En effet, la capacité passe de 86,4 kWh à 108,8 kWh (brute). Cette batterie « Blade » utilise une chimie LFP (lithium fer phosphate) et offre une meilleure gestion thermique. Cette technologie de batterie conçue par BYD et reprise, entre autres, par Tesla, offre une densité de puissance plus élevée associée à une faible consommation d'énergie. Elle alimente le même groupe motopropulseur qu’auparavant. A savoir deux moteurs, un sur chaque essieu, offrant une transmission intégrale et une puissance cumulée de 517 ch.

Malgré son physique d’armoire normande le Tang abat le 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes (4,9 s). Des chronos de voiture de sport. La poussée est surprenante et les reprises sont assurées par un couple de camion (680 Nm). Vous n’aurez aucun mal à dépasser la majorité du parc automobile français. L’autonomie mixte WLTP grimpe désormais à 530 km. Sur le papier c’est bien inférieur à une Tesla Model X par exemple offrant jusqu’à 625 km. Notez que le Tang est équipé de série d’une pompe à chaleur permettant d’abaisser les consommations.

Grosse batterie, poids élevé, grosses consommations

A ce propos, elles ne font pas de miracles. Sans pratiquer l’éco-conduite et en laissant le mode « Normal » engagé nous avons relevé une moyenne de 23 kWh/100 km, sans forcer, sur un parcours d’une grosse centaine de kilomètres avec de bonnes conditions météos (27°C), ce qui équivaut à un rayon d’action d’environ 450 km. Pour une voiture électrique, c'est un score honorable en soi mais pour une batterie d’une telle capacité, c’est assez passable. Ne profitant pas de mode de conduite One-Pedal (où la voiture ralentit seule jusqu’à l’arrêt complet), il faut donc jouer avec la gâchette sur la console centrale pour forcer le freinage régénératif.

Avec son gabarit XXL et son surpoids notable, le BYD Tang ne fait pas de miracle en mouvement. Malgré la présence de suspensions pilotées (à plusieurs modes de conduite) de série, le dynamisme et le plaisir de conduite sont inexistants. Le SUV chinois privilégie logiquement le confort, l’amortissement versant davantage dans la souplesse que dans le maintien, alors que la direction est aussi précise que celle d’un poids lourd. En ressort une conduite à l’américaine. Autrement dit, le Tang affectionne davantage les grandes lignes droites que les petites courbes. Dans son domaine de prédilection, les voyages, le Tang répond présent. Son habitacle bien encapsulé et ses sièges confortables placent les occupants dans un cocon. Bon, point, le freinage alliant la régénération offre une sensation naturelle à la pédale et un bon mordant. Les étriers présents de série sont des Brembo.

La puissance de charge évolue également, avec 170 kW max (contre 120 kW précédemment). Cela permet de conserver le chiffre de 30 minutes pour passer de 30 à 80 %. Des améliorations plus que nécessaires pour une voiture familiale dédiée aux grands voyages et équipée d’une telle capacité. Malgré tout le Tang reste en retrait par rapport à ses concurrents directs comme la Model X offrant jusqu’ à 250 kW maximum, pour passer de 10 à 80 % en 25 minutes. Le chargeur interne de la Byd Tang est de 11 kW AC (triphasé). Nous n’avons malheureusement pu tester les performances de recharge durant ce court essai.

Si les tarifs ne sont pas encore connus, ils ne devraient pas beaucoup s’éloigner de ceux du Tang actuel, qui débute à 70 800 €, soit 15 000 € de moins que le nouveau Kia EV9 (7 places) et environ 30 000 € de moins que la Tesla Model X. A ce prix vous aurez un SUV électrique puissant, vaste, confortable mais au design et à l’image de marque bien moins attractifs que la concurrence. Un paramètre très pénalisant à la revente. Si les 7 places sont capitales, le nouveau Peugeot E-5008 plus compact et bien moins cher, peut servir d’alternative.