Bmw X5

Toujours en essai sur les routes allemandes, le nouveau SUV BMW X5 sera lancé en 2026.

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

5  

SCOOP – La quatrième génération du SUV BMW X5 entame la dernière partie de ses essais de mise au point. Ce modèle sera commercialisé l’an prochain avec des motorisations thermiques et hybrides rechargeables.

Bmw a déjà indiqué à quoi il fallait s’attendre avec le futur SUV BMW X5. Si toutes les informations techniques ne sont pas encore dévoilées, on sait déjà que ce nouveau modèle disposera de cinq types de motorisations. Cela ira des motorisations thermiques essence et diesels au 100 % électrique, en passant par de l’hybride rechargeable.

Et pour la cinquième motorisation, ce sera une motorisation dotée d’une pile à combustible à hydrogène. BMW a d’ailleurs dévoilé des images de ce modèle à hydrogène en version prototype camouflé. Pour ce qui concerne les images de nos chasseurs de scoop, il s’agit d’une version thermique qui sera l’une des premières à être lancée sur le marché en 2026.

Il y aura cinq types de motorisations au programme du BMW X5 de quatrième génération. Pour le moment nos chasseurs de scoop n’ont pas vu la version 100 % électrique sur la route, mais des modèles thermiques (comme celui-ci) et hybrides rechargeables.
Calendrier chargé pour le futur BMW X5

Le BMW iX5 Hydrogen, qui s’équipe d’une pile à combustible à hydrogène développée en collaboration avec Toyota, n’arrive qu’en 2028, et ce sont les modèles thermiques et hybrides rechargeables qui seront dévoilés les premiers. Ils sont depuis longtemps en période de test et ont été vus cet été sur le Nürburgring. Quant au modèle 100 % électrique (BMW iX5), il devrait être lancé quelques mois après les versions thermiques. Ce que l’on sait également, c’est que la base retenue pour l’ensemble de ces modèles est la plateforme CLAR, qui équipe l’actuel BMW X5 et qui sera remaniée pour adopter toutes sortes de motorisations.

On peut distinguer sur ce futur SUV BMW X5 le style « Neue Klasse » inauguré par le nouveau BMW iX3. Mais ce modèle restera fidèle à l’actuelle plateforme CLAR qui est modernisée pour accueillir toute sorte de motorisations.
Un style « Neue Klasse », mais une plateforme CLAR

Il n’y aura donc pas d’utilisation de la nouvelle plateforme « Neue Klasse » pour ce BMW X5 qui pour autant affichera le look des nouveaux modèles « Neue Klasse » que sont le SUV BMW iX3 et la future berline BMW i3. Ainsi on retrouvera sur la face avant du modèle, le bandeau noir qui intègre les projecteurs effilés et la calandre à double haricot, qui affiche un format réduit par rapport à celle des modèles précédents. Sur le prototype photographié par nos chasseurs de scoop on peut voir le graphisme intérieur définitif des projecteurs et des feux de ce futur SUV Bmw X5.

Bmw X5

