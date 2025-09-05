BMW lève le voile sur le iX3, le premier de l'ère Neue Klasse

Jusqu’à présent, la plupart des BMW électriques utilisaient des châssis de véhicules thermiques simplement adaptés à cette technologie. Le constructeur allemand a développé une toute nouvelle plateforme baptisée « Neue Klasse », pour ses prochains modèles « zéro émission ». C’est donc la seconde génération de iX3, le SUV compact, qui inaugure cette plateforme.

Le nouveau iX3, n’est pas un simple nouveau modèle pour BMW. C’est le début d’une nouvelle ère pour le constructeur qui s’apprête à lancer près de 40 nouveautés (restylage compris) d’ici à 2027. Le SUV compact présenté officiellement au salon de Munich fera son entrée sur nos routes au printemps 2026.

BMW a investi massivement pour développer sa future gamme de véhicules électriques. Cette initiative comprend la création de l’usine « i-Factory » de Debrecen en Hongrie dédiée à l’assemblage des batteries et à la production de modèles et à la transformation de l'usine historique de Munich qui produira exclusivement des modèles 100% électriques à partir de 2027. Coût total de l’investissement, environ 3 milliards d’euros.

L’ère « Neue Klasse » c’est donc une nouvelle plateforme mais aussi une nouvelle architecture 800 volts, une première pour le constructeur mais une technologie éprouvée depuis plusieurs années par les Coréens et notamment le groupe Hyundai/Kia. D’ailleurs, il semble que tous les constructeurs ayant des ambitions dans l’électrique s’y mettent, à l’image de Mercedes et ses nouveaux CLA et GLC EV.

Le nouveau iX3 abrite, ici dans sa version 50 xDrive, deux moteurs électriques, un rotor bobiné à l’arrière et un asynchrone sur l’essieu avant, offrants une puissance cumulée de 470 ch, un couple maxi de 645 Nm et 4 roues motrices. En temps normal le iX3 privilégie la propulsion pour économiser de l’énergie et lorsqu’une perte d’adhérence ou un besoin de puissance est détecté, le moteur avant s’active. Le iX3 peut ainsi abattre le 0 à 100 km/h en 4,9 s et atteindre une V-max de 210 km/h. Une version d’accès à deux roues motrices, moins puissante et un peu moins chère, verra le jour par la suite.

800 km d'autonomie et puissance de recharge de 400 kW

Pour animer l’ensemble BMW l’a associé à une généreuse batterie NMC (Nickel-Manganèse-Cobalt) de 108 kWh, assemblée en Hongrie mais dont les cellules proviennent de son partenaire chinois CATL. BMW annonce que la densité énergétique est en progrès de 20% par rapport au précédent iX3. Le nouveau peut ainsi parcourir 800 km en une charge selon le cycle d’homologation (WLTP) et surtout être rechargé beaucoup plus rapidement. En effet grâce à l’architecture 800 volts, le constructeur annonce des pics de puissance allant jusqu’à 400 kW (DC) sur une borne rapide, ce qui permet de passer de 10 à 80% en un peu plus de 20 minutes, sur une borne adaptée. BMW souligne que sur l’iX3 dispose d’un convertisseur capable d’optimiser la puissance sur les bornes 400 Volts. Ces performances de recharge placent le SUV de BMW parmi les références du marché à l’heure actuelle. On apprend au passage que l’iX3 se limitera de série à 11 kW de puissance de charge à la maison en courant alternatif mais pourra grimper à 22 kW en option.

Le Bmw Ix3 propose aussi plusieurs fonctionnalités de recharge bidirectionnelle. Il sera ainsi possible d’utiliser le véhicule comme une batterie externe pour alimenter des appareils (V2L), renvoyer de l’énergie vers une habitation (V2H), et même contribuer au réseau électrique (V2G).

Lors de la présentation, la marque a insisté sur le super calculateur mis au point en interne. Ce dispositif, surnommé « Heart of Joy », est un ordinateur de bord qui gère la propulsion, les freins, la récupération d’énergie et même certaines fonctions de direction. Il permet selon la marque une « réactivité dix fois plus rapide que les systèmes actuels ». L’objectif est d’offrir une conduite « plus intuitive et plus dynamique » en combinant des algorithmes traditionnels à de l’intelligence artificielle. Nous avons pu constater les bonnes prédispositions de ce système durant les essais exclusifs réalisés au printemps dernier sur le site d’essai BMW situé à Miramas.

L’ère « Neue Klasse », c’est aussi un nouveau design. L’iX3 est le premier à l’arborer. Il est composé d’une nouvelle face avant verticale qui fait référence à la « neue klasse » des années 60 avec les haricots inclinés et des chromes ici matérialisés par des LED. La version exposée ici bénéficie d’un éclairage diurne optionnel qui propose 3 séquences à l’ouverture ou à la fermeture du véhicule. Les surfaces arrondies avec poignées affleurantes et les jantes aérodynamiques ont pour but d’optimiser le coefficient aérodynamique qui se veut bien placer dans la catégorie (Cx 0,24). L’iX3 conçu pour tous les marchés est un moins audacieux que le concept « Vision » sauf peut être pour la partie arrière qui conserve les optiques imposantes du concept.

Long de 4, 78 m, le iX3 se positionne face à l’Audi Q6 e-Tron et au tout nouveau Mercedes GLC EV. Sa conception bien pensée libère beaucoup d’espace aux passagers arrière qui profite d’un plancher plat, d’un vaste espace pour les jambes et d’une assise large. La place du milieu est comme toujours trop étroite pour un adulte. Le coffre est bien dimensionné avec 520 litres à disposition. Il est complété par un frunk de 58 litres, suffisant pour ranger les câbles de recharge. A vivre, le nouveau iX3 coche toutes les bonnes cases.

BMW a également bouleversé l’architecture intérieure. Hormis pour les fonctions « obligatoires », il n’y a plus de boutons physiques à bord de l’iX3. BMW se défend et explique qu’il a pris soin de consulter les données de ses utilisateurs puis de les questionner avant d’agir. « Environ 80% de nos utilisateurs utilisent l’écran central en priorité. Nous avons donc déporté les fonctions prioritaires sur le volant et via des raccourcis sur l’écran », explique Jennifer Selig, Chef de produit « Neue Klasse ».

Un intérieur totalement inédit

Partant de ce principe, le constructeur a totalement réorganisé l’aménagement de son modèle. Le nouveau iX3, comme le reste de la gamme, aura droit au « Panoramic iDrive » composé en premier lieu d’un tout nouvel affichage. L’instrumentation a été déportée loin devant le conducteur. Elle est désormais projetée sur le bas du pare-brise entre les deux piliers avant. Qu’importe le gabarit du conducteur, il aura une vue dégagée sur les informations. Ce système a été pensé pour être vu qu’importent les situations et notamment par grand soleil ou si le conducteur porte des verres spécifiques (polarisant, etc.). Il est complété par un affichage tête haute 3D, pas forcément nécessaire selon nous. Ensuite, BMW a intégré un tout nouveau volant équipé de touches à retour haptique. Un système, qui pour nous est à bannir de la conception d’une voiture. Volkswagen l’a d’ailleurs abandonné pour revenir à des boutons classiques.

A partir de 71 950 €

Le troisième élément du système iDrive, est l’écran tactile central en forme de trapèze. Il est équipé du dernier système d’exploitation de BMW, appelé « OS X » et présenté au dernier CES de Las Vegas. Basé sur Android Open Source, il intègre également une IA ainsi qu’une multitude de fonctionnalités pour le divertissement (Amazon et Youtube en natif, etc.), la conduite électrique (régénération, planifications d’itinéraires avec informations en temps réels), etc. Ce système ultra-réactif, assez intuitif, se place aussi parmi les plus performants du marché.

Ce nouveau véhicule, particulièrement stratégique pour BMW, servira de vitrine et de base aux futurs modèles électriques de la marque. À la pointe des technologies électriques, le iX3 50 xDrive de 470 ch et 800 km d’autonomie sera vendu à partir 71 950 €. La finition M Sport, à l'équipement enrichi, sera vendue 75 550 €. Un prix élevé mais globalement dans la moyenne du marché face au nouveau Q6 e-Tron (à partir de 72 000 €). L'iX3 50 Xdrive M Sport sera proposé en LLD 48 mois (40 000 km), à partir de 740 €/mois sans apport. La commercialisation dans l’Hexagone est attendue au mois de mars 2026.