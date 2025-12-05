Peugeot promet une nouvelle petite voiture si la réglementation européenne le permet

Vous le savez, les micro-citadines thermiques sont en train de disparaître quasiment totalement du marché automobile européen. La Renault Twingo à moteur essence n’est plus, Stellantis a supprimé son duo Peugeot 108 / Citroën C1 depuis longtemps, la Ford Ka est oubliée et les petites autos du groupe Volkswagen aussi.

Ces micro-citadines doivent prochainement réapparaître en version électrique, avec la Renault Twingo de quatrième génération et le projet de la Volkswagen ID.1, à des prix plus élevés. Il reste aussi quelques irréductibles autos thermiques comme la Toyota Aygo X (devenue récemment hybride), la Suzuki Swift, la Hyundai i10, la Kia Picanto et la Fiat 500 tout juste relancée (qui coûtent toutes sensiblement plus cher qu’avant). Mais chez Stellantis, le retour de ce genre de modèles n’est pas à l’ordre du jour.

Tout dépend de la réglementation

Comme le précise Alain Favey aux journalistes anglais d’Autocar, tout cela pourrait changer si la réglementation européenne accouche bien d’une nouvelle catégorie de petites autos aux obligations assouplies par rapport à celles des voitures normales. Oui, cette fameuse réglementation « E-Car » actuellement en discussion pour favoriser le retour de petites voitures moins chères sur le marché automobile du Vieux Continent.

« Si un nouveau cadre réglementaire nous permet de fabriquer à nouveau de petites autos du segment A sans perdre de l’argent avec, nous ne raterons pas cette occasion », affirme Alain Favey sur ce sujet.

Électrique ou thermique ?

Reste évidemment à savoir quel sera le cadre de cette catégorie « E-Car ». Pour l’instant, on parle de petits véhicules exclusivement électriques dont le prix pourrait approcher des 20 000€ ce qui n’a rien de particulièrement attractif sur le papier. Nous, on imaginerait plus volontiers des micro-citadines répondant à une réglementation technique moins exigeante à la façon des kei-cars japonaises, sans obliger à disposer d’un moteur électrique, ce qui permettrait théoriquement d’avoir des véhicules moins chers que la Dacia Sandero actuelle. On devrait avoir davantage de précisions à propos de cette future réglementation dans les jours à venir.