La Lexus LFA de retour, mais sans son fabuleux V10

Tous les passionnés d’automobiles se souviennent de cette année 2010 lorsque Lexus présente son premier coupé haute performance. La marque nippone n’y est pas allée de main morte puisque ce LFA cache sous son capot avant un moteur V10 de 560 ch. Cette période est marquée par le développement de ce type de mécanique dans des voitures de série (BMW M5, Audi RS6, Audi S8…), mais celui-ci émet un son inimitable jusqu’à 9 500 tr/min !

Lexus nous refait le coup du coupé Lfa pour notre plus grand plaisir. Seulement, il faut faire le deuil de ce moteur légendaire et accepter la présence d’un électromoteur. Afin de nous rassurer, Lexus précise que son coupé a « le désir de dispenser un maximum de plaisir au volant tout en démontrant le potentiel d’une voiture électrique. » Pour le moment, pas d’autre choix que de les croire sur parole.

Lexus ne dévoile aucune donnée technique, ou presque. Sait-on tout juste que ce Concept LFA mesure 4,69 m de long pour une très faible hauteur de 1,19 m et d’un grand empattement de 2,72. Pour ce qui est du nombre de moteurs, la puissance cumulée ou encore la taille de la batterie, il va falloir patienter.

Une base technique commune avec Toyota

Partageant sa base technique avec les Toyota GR GT et GR GT3, le LFA doit profiter d’un centre de gravité bas, d’un poids réduit (structure en aluminium), d’une grande rigidité et d’un aérodynamisme très soigné.

En attendant d’en savoir plus, on ne peut qu’admirer les lignes de cette auto. Le profil est particulièrement impressionnant grâce à ses ailes marquées, mais douces, sa très faible hauteur et la cabine reculée, sans pour autant faire dans la caricature tel un BMW Z4. Les éclairages avant et arrière sont également soignés et l’intérieur adopte une grande dalle face au conducteur et le fameux volant de type « yoke ». Il s’agit pour le moment d’un concept, mais il y a fort à parier que les lignes générales sont figées.