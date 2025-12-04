Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Honda S2000

Une incroyable Honda S2000 découverte avec plus de 800 000 kilomètres au compteur

Adrien Raseta

De prime abord, cette annonce semble concerner une Honda S2000 simplement amochée. En réalité, il s’agit d’un exemplaire très particulier avec plus de 800 000 kilomètres à l’odomètre.

Une incroyable Honda S2000 découverte avec plus de 800 000 kilomètres au compteur

Une Honda S2000 hors du commun est actuellement en annonce via un garage en charge de mettre aux enchères des voitures accidentées. L’exemplaire en question concerné par un choc avant affiche un kilométrage spectaculaire qui ne peinera pas à entretenir la réputation de fiabilité légendaire des autos du constructeur japonais.

Au premier regard, à l’exception de son capot abîmé et de son pare-chocs écrasé, cette Honda S2000 rouge située outre-Atlantique ne présente rien de particulier. Il s’agit d’un roadster rouge 100 % d’origine avec un intérieur dans son jus. Un coup d’œil du côté de l’affichage numérique derrière le volant révèle pourtant un kilométrage très rare pour ce genre de véhicule : 498 452 miles. Une rapide conversion donne précisément 802 181 kilomètres. Un score digne d’une vieille Mercedes diesel atmosphérique employée comme taxi. Sauf que là, la zone rouge se situe pour rappel à 8800 tr/min.

Une incroyable Honda S2000 découverte avec plus de 800 000 kilomètres au compteur

Presque 100 kilomètres par jour pendant 21 ans

Avant l’accident contre un camion doté d’un pare-chocs haut, le propriétaire emploie cette Honda S2000 quotidiennement. Avec un usage principalement autoroutier, il parcourt chaque jour un peu moins de 100 kilomètres. Une routine qu’il suit pendant près de 21 ans au point d’atteindre ce kilométrage unique.

Une incroyable Honda S2000 découverte avec plus de 800 000 kilomètres au compteur
