La Honda Micro EV plus cool qu’une Citroën Ami ? – En direct du salon de Tokyo 2025

Cédric Pinatel

En plus de ses futures voitures électriques, Honda a profité du salon de Tokyo pour dévoiler une « microcar » électrique dont l’allure aurait de quoi séduire la clientèle des Citroën Ami.

Voici la Honda Micro EV.

Il y avait beaucoup de nouvelles choses à découvrir sur le stand Honda au salon de Tokyo 2025 : la marque y exposait un nouveau concept-car de sa famille de modèles électriques « 0 », mais aussi le prototype de la Super One préfigurait une petite citadine électrique.

Outre des motos, des engins de mobilité douce et même le jet privé commercialisé par la marque, Honda expose également un drôle de petit engin à deux places dont le design est intéressant.

La Micro EV, l’Ami de Honda

La Micro EV prend la forme d’un quadricycle électrique dont le gabarit se rapproche de celui d’une Citroën Ami, de sa cousine la Fiat Topolino et de tous les autres engins de ce type.

Notez le système de fixation pour smarphone sur le petit volant « yoke ».
Elle possède un habitacle fermé (à deux places) et de vraies portières, avec les roues positionnées aux quatre coins de la carrosserie sans le moindre porte-à-faux. Sa face avant évoquerait presque l’esprit de certains petits engins du passé comme l’Isetta italienne (ou la  Peel P50 !) et l’engin ne manque vraiment pas de charme.

Quel avenir pour la Micro EV ?

Reste à savoir ce que compte faire Honda de cette jolie petite Micro EV. La marque a déjà présenté de nombreux concept-cars de ce genre par le passé et pour l’instant, on n’a aucune information technique à son sujet et encore moins sur son avenir commercial.

Rappelons qu’au Japon, le succès des kei-cars dont le prix de base démarre aux environs des 7 000€ complique la tâche de ces micro-cars (rappelons qu’une Citroën Ami coûte déjà plus de 8 000€ en entrée de gamme chez nous). Mais compte tenu du succès de la Française en Europe et de sa nouvelle cousine de chez Fiat, il y a peut-être du potentiel sur certains marchés pour une microcar de ce genre.

