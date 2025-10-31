Le Honda 0 α n'est pas une faute de frappe - En direct du salon de Tokyo 2025

C’était au mois de janvier au CES de Las Vegas : Honda montrait deux concept-cars au style étrange, annonçant sa nouvelle famille de véhicules électriques conçus sur une plateforme spécifique à haute technologie (de type « SDV »). La 0 Sedan prenait la forme d’une berline à la silhouette radicale, évoquant presque une supercar. Le 0 SUV, lui se voulait à peine plus conventionnel dans son approche avec une poupe ultra-verticale et un profil très original.

A l’occasion du salon de Tokyo 2025, Honda dévoile un second concept-car de SUV inscrit dans cette famille « 0 ». Le 0 α (« alpha ») reprend exactement les mêmes codes stylistiques que le 0 SUV, mais dans une version plus compacte. Il arbore lui aussi une poupe très verticale et une allure bicorps assez originale dans le genre des crossovers familiaux.

Un modèle compact

Alors que le 0 SUV s’inscrit plutôt dans la catégorie des modèles familiaux grand format, le 0 α se décrit comme un véhicule compact de la catégorie inférieure. Sa version définitive est annoncée en 2027, alors que les 0 Sedan et 0 SUV doivent arriver dans les concessions avant la fin de l’année 2026.

Contrairement au 0 SUV, le véhicule exposé par Honda au salon de Tokyo ne possède pas d’habitacle et s’apparente plutôt à une maquette. Gageons qu’il s’inspirera de son grand frère dont l’intérieur possède une planche de bord à grand écran et un petit volant façon « yoke ».

Une plateforme en 400 volts pour commencer

Lorsque nous avons discuté avec les communicants de Honda au dernier CES de Las Vegas en janvier dernier, ils nous avaient expliqué que la nouvelle architecture électrique de la marque se contenterait dans un premier temps d’un circuit à 400 volts.

Honda expose par ailleurs la Super One sur son stand à Tokyo, une petite citadine électrique dont la version de série est attendue en 2026. Et on trouve aussi des motos sur ce stand, dont une machine au look très cinématographique.