Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Honda

Honda livre sa vision du futur avec une moto électrique au look audacieux

Dans Moto / Nouveauté

Olivier Cottrel

0  

À l’occasion du salon Japan Mobility Show qui a ouvert ses portes il y a quelques heures à Tokyo, Honda a dévoilé son concept EV Outlier. Un deux-roues électrique au style et à la technologie futuristes.

Honda livre sa vision du futur avec une moto électrique au look audacieux

Dans quelques jours, lors du salon EICMA de Milan, qui débutera ce mardi 4 novembre, Honda dévoilera au public la version de série de sa première moto électrique, la WN7.

Ce premier chapitre de l’ère électrique chez Honda n’est que le début de la mise en pratique du plan prévu par Honda pour développer sa gamme de véhicules électrique.

Du côté du Japon, les ingénieurs et designers Honda sont déjà au travail pour inventer la mobilité de demain.

Un développement dont nous avions pu avoir un aperçu avec les concepts électriques dévoilés l’année dernière sur le salon EICMA de Milan : les EV Fun et EV Urban, dont le premier a donné naissance à la WN7, la première moto électrique Honda de série.

Honda poursuit son travail, et a profité de l’ouverture du salon Japan Mobility Show qui se tient actuellement à Tokyo pour dévoiler le concept EV Outlier.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

Un deux-roues électrique au look futuriste à propos duquel la marque japonaise n’a pas livré beaucoup de détails techniques, si ce n’est qu’il est animé par deux moteurs placés dans les roues pour une transmission intégrale.

Honda livre sa vision du futur avec une moto électrique au look audacieux

Avec un empattement pour le moins important, sa selle monoplace minimaliste et complétée par un dossier façon baquet, ses carénages aérodynamiques et son design élancé, le concept EV Outlier se veut résolument futuriste.

Honda livre sa vision du futur avec une moto électrique au look audacieux

Le deux-roues dispose également de caméras qui remplacent les traditionnels rétroviseurs et sont directement affichées sur l'instrumentation.

Honda livre sa vision du futur avec une moto électrique au look audacieux

Un premier exercice de style dont on ignore pour le moment s’il a vocation à se transformer en modèle de série.

Honda livre sa vision du futur avec une moto électrique au look audacieux
0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité Honda

Voir toute l'actu Honda

Toute l'actualité

Voir toute l'actu moto

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité