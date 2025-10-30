Honda livre sa vision du futur avec une moto électrique au look audacieux

Dans quelques jours, lors du salon EICMA de Milan, qui débutera ce mardi 4 novembre, Honda dévoilera au public la version de série de sa première moto électrique, la WN7.

Ce premier chapitre de l’ère électrique chez Honda n’est que le début de la mise en pratique du plan prévu par Honda pour développer sa gamme de véhicules électrique.

Du côté du Japon, les ingénieurs et designers Honda sont déjà au travail pour inventer la mobilité de demain.

Un développement dont nous avions pu avoir un aperçu avec les concepts électriques dévoilés l’année dernière sur le salon EICMA de Milan : les EV Fun et EV Urban, dont le premier a donné naissance à la WN7, la première moto électrique Honda de série.

Honda poursuit son travail, et a profité de l’ouverture du salon Japan Mobility Show qui se tient actuellement à Tokyo pour dévoiler le concept EV Outlier.

Un deux-roues électrique au look futuriste à propos duquel la marque japonaise n’a pas livré beaucoup de détails techniques, si ce n’est qu’il est animé par deux moteurs placés dans les roues pour une transmission intégrale.

Avec un empattement pour le moins important, sa selle monoplace minimaliste et complétée par un dossier façon baquet, ses carénages aérodynamiques et son design élancé, le concept EV Outlier se veut résolument futuriste.

Le deux-roues dispose également de caméras qui remplacent les traditionnels rétroviseurs et sont directement affichées sur l'instrumentation.

Un premier exercice de style dont on ignore pour le moment s’il a vocation à se transformer en modèle de série.