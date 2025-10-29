Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Kawasaki Z 900 Rs

Une Kawasaki Z900RS plus technologique pour 2026

Olivier Cottrel

Déclinaison rétro de la famille Z900, la RS profite pour 2026 de nombreuses améliorations qui viennent notamment enrichir la dotation du gros roadster. Des évolutions qui font de la Kawasaki Z900RS une moto résolument moderne.

Une Kawasaki Z900RS plus technologique pour 2026

Illustrant parfaitement le concept néo-rétro, la Kawasaki Z900RS s’enrichit, pour son millésime 2026 de nombreuses améliorations tournées vers le pilote.

Des mises à jour qui visent ainsi à améliorer l’expérience de conduite, sur un marché des grosses néo-rétro qui va bientôt compter une nouvelle référence, la Honda CB1000F.

Au cœur de la Z900RS, on retrouve le quatre-cylindres en ligne de 948 cm3, désormais complété par un accélérateur électronique, un régulateur de vitesse électronique et un ensemble d’aides à la conduite piloté par centrale inertielle (IMU), intégrant l’aide à la prise de virage, ainsi qu’un quickshifter bidirectionnel pour des passages de rapports encore plus fluides et précis.

Une Kawasaki Z900RS plus technologique pour 2026

Parmi les autres nouveautés de ce millésime 2026, le nouveau silencieux et les collecteurs d’échappement revus apportent à la moto un caractère sonore et visuel renouvelé.

Les suspensions sont confiées à une fourche inversée de 41 mm de diamètre avec réglage de l’amortissement et un amortisseur arrière horizontale Back-Link, tandis que le freinage est assuré par deux disques avant et des étriers à montage radial.

Une Kawasaki Z900RS plus technologique pour 2026

Équipée en option de la selle basse à 810 mm (contre 835 mm pour la selle standard et 845 mm pour la selle SE), la Z900RS s’adapte à un plus large éventail de pilotes, améliorant ainsi son accessibilité.
La connectivité smartphone permet aux pilotes de se connecter à leur machine via l’application Rideology The App.

Une rétro encore plus moderne

Aux côtés de la version standard de la Z900RS, la SE élève le roadster néo-rétro au niveau supérieur avec son freinage Brembo comprenant les étriers avant et les disques de 300 mm, ainsi que des durites tressées et un amortisseur arrière Öhlins haut de gamme avec réglage de la précharge déportée. Une prise USB-C intégrée sur le guidon complète l’équipement.

Une Kawasaki Z900RS plus technologique pour 2026

Côté design, la SE s’inspire de l’iconique style « Fireball », avec des graphismes orange et du noir métallisé, tandis que les modèles standards proposent le « Blackball », tout en noir avec emblèmes Fireball, et une évocation de la Z1B de 1975 en Rouge Candy Tone.

Une Kawasaki Z900RS plus technologique pour 2026

Toutes les versions de Z900RS seront disponibles en « Full » et en « 70 kW » (bridable en A2) au début du premier trimestre 2026.

