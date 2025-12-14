Vente à Chartres (28) le 16 décembre

Direction Chartres pour une nouvelle vente aux enchères : celle-ci se tiendra le mardi 6 décembre à partir de 14 heures. Douze motos, un moteur et un gros lot de bouquins « moto », c’est ce qui vous attend à cette vacation.

Comme d’habitude, la vente sera diffusée en direct sur le site interencheres.com, site où vous pourrez trouver tous les lots proposés en détail ainsi que toutes les informations concernant cette « dispersion ».

Frais et conditions de vente

Attention : pour cette vente, les frais seront de 22 % TTC en volontaire et de 14.28 % TTC en judiciaire. Des frais internet pourront être rajoutés pour ceux qui ne pourront enchérir en présentiel.

L’exposition des lots se fera au 7 bis Rue Collin d’Harleville à Chartres le 13 décembre de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00, le 15 décembre de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et enfin le 16 décembre de 10h00 à 12h00.

Les petites cylindrées de la vente

Elles sont rares les ventes de deux-roues sans Solex. Ici, c’est un Solex 45 daté de 1953 qui est proposé dans sa peinture d’origine. Après l’achat, il faudra faire les démarches pour obtenir un titre de circulation (estimation raisonnable entre 100 et 200 euros).

Plus qu’un cyclomoteur, cette Motorette Lucer « Lucerette » de 1956 est animée par un moteur Sachs 2 temps de 98 cm3, d’une boîte à deux vitesses et d’un démarrage au Kick. Il a été restauré en 2015 et une petite révision sera à faire avant de reprendre la route. En règle d’un point de vue administratif, son estimation est fixée entre 500 et 900 euros.

Comme pour le Vespa ACMA, ce Lambretta LD 57 125 cm3 a été fabriqué en France sous licence. Sa restauration a été bien faite et il faudra juste lui faire une petite révision pour reprendre du service (estimation entre 1 500 et 2 500 euros).

Très propre aussi cette 125 cm3 CZ type 453 d’origine Tchèque : elle a été mise en circulation en 1968 et une restauration a été faite anciennement. On en attend entre 800 et 1 500 euros.

On augmente la cylindrée et on se retrouve page suivante.