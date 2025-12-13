Après un premier opus sorti en décembre 2024 (retrouvez notre article le présentant en cliquant ici), Bruno Gillet a remis le couvert. En effet, depuis quelques jours, le tome deux de « Dans les coulisses de la course moto » est enfin disponible. Comme dans le cinéma, les suites d’un premier volet à succès sont rarement du même niveau et c’est souvent la déception. Alors, qu’en est-il vraiment pour celui-ci ?

« Dans les coulisses de la course moto » : notre avis

Comme nous l’avions dit après la lecture de la première version, ce bouquin était particulièrement addictif au point que nous avions eu du mal à le refermer avant d’avoir mené sa lecture à son terme. Du coup, la crainte était que l’auteur ait privilégié les meilleures anecdotes et que ce deuxième opus soit un peu plus fade… Que nenni. Le gars Bruno en avait encore sous le coude (ou dans la poignée). Ce bouquin est aussi addictif que le premier. Maintenant, la question est de savoir s’il y aura un tome 3…

À quelques jours des fêtes de fin d’année, cet ouvrage trouvera facilement sa place sous le sapin pour faire ou vous faire plaisir.

Où le trouver et à combien ?

Pour l’instant, ce livre est disponible uniquement sur commande via le site Amazon en version papier (15€) ou en numérique (8,50€).

« DANS LES COULISSES DE LA COURSE MOTO – Tome 2 » de Bruno Gillet, 222 pages.

ISBN 9798271272738.



